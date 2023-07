Eleições em Espanha. No restaurante mais antigo do mundo há leitão, mas política não entra

Em 1725, Portugal era reinado por D. João V “O Magnânimo”, Espanha atravessava uma guerra pela sucessão do trono, e os Estados Unidos da América ainda não eram um país independente; mas o restaurante Botín, em Madrid, já existia: no mesmo sítio em que está hoje, a funcionar sem interrupções.

O ambiente é fiel ao século XVIII, as paredes são de madeira no interior e no exterior, entra pouca luz e a mobília é condizente. É o restaurante mais antigo do mundo: “Isso não fomos nós que dissemos, foi o livro do Guiness”, alerta José González, um dos proprietários.

“Este restaurante é o único restaurante que funciona sem interrupções, no mesmo sítio, com o mesmo nome e com a mesma atividade”, justifica sentado ao lado do livro que inscreve grande parte dos recordes do planeta Terra. É por trás do balcão da sala principal que recebe a Renascença.

Tem 64 anos e pertence à segunda família de donos do restaurante, começou a dar uma ajuda no Botín há mais de cinco décadas, quando tinha apenas 12 anos. Mas, no momento de responsabilizar alguém pelo sucesso, volta-se para as gerações mais velhas.

“Felizmente o meu avô era um cozinheiro fantástico e temos mantido o tipo de comida que ele implementou aqui no restaurante”, revela José González o segredo da longevidade, sem medo de estragar a alma do negócio.