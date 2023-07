"Zelensky foi longe demais nas exigências militares e vai ter que mudar o discurso"

De fevereiro de 2022 até agora, o que mudou na relação entre Ucrânia e dois vizinhos europeus relevantes como a Polónia e a Hungria?

A Polónia e a Ucrânia desenvolveram uma aliança muito forte nos planos político, económico, logístico. Dependemos da Polónia em muitas esferas, incluindo comércio internacional - a Polónia é essencial para as nossas importações e exportações- ou os fornecimentos militares estrangeiros. O grande progresso nestas relações permitiu até pôr de lado questões delicadas que provocaram sempre discussões entre os dois países, como o massacre de Volyn durante a Segunda Guerra Mundial.

Neste sentido foi realmente um passo em frente. A Polónia passou a ser um dos nossos principais “advogados” na UE e na NATO.

No que toca à Hungria, sempre tivemos relações um pouco mais problemáticas. Começou com a questão dos direitos dos húngaros a viver na Ucrânia. Budapeste considera que Kiev não trata bem a minoria húngara, o que não me parece verdadeiro.

A questão principal é que o primeiro-ministro Viktor Orban é um nacionalista que ao longo dos anos se tornou um nacional-conservador de direita. No tempo do presidente Poroshenko, este também jogava cartadas nacionalistas fora do nosso país e claro que ambos colidiam em vários assuntos. Orban não queria que o seu povo pensasse que ele era fraco e por isso começou a jogar esta carta da minoria húngara na Ucrânia. Ao mesmo tempo o nosso presidente também não quis fazer concessões. Por estas razões, este conflito apareceu e infelizmente não conseguimos suavizar as relações antes da guerra. De momento, para além desse tema, muitos ucranianos foram travados em múltiplas dimensões durante a guerra.

Como definiria as relações atuais entre a Ucrânia e a Turquia? Erdogan é um parceiro fiável para Kiev?

A Turquia é um parceiro circunstancial. Temos interesses comuns em diferentes áreas da economia, comércio, infraestruturas de energia. Importamos os drones turcos que usamos em combate contra os russos. Ao mesmo tempo não diria que a Turquia é vista como um parceiro fiável por causa das suas ligações com a Rússia.

Toda a gente entende que a Turquia tenta jogar pelos seus interesses. E fazemos o mesmo com eles, é uma parceria pragmática onde temos projetos comuns, mas não somos aliados, no sentido total da palavra. Sabemos que a Turquia tem os seus próprios interesses e motivações para cooperar com a Rússia num número de questões incluindo segurança regional, questões marítimas, comércio, energia, turismo. Por um lado, a Ucrânia compreende isso, mas por outro lado não pode confiar totalmente na Turquia por causa de determinadas questões em que não estará contra a Rússia porque não é do seu interesse económico.