Última semana foi a mais quente na Terra desde que há registo. E o calor vai continuar

Ontem, terça-feira, a temperatura média na superfície da Terra foi de 17,08ºC, fazendo deste o 7.º dia mais quente desde que há registo.

O sistema que regista estas temperaturas só é usado desde 1979, mas os cientistas conseguem estimar as médias de temperaturas na Terra até dezenas e centenas de milhares de anos atrás.

Temperatura do solo ultrapassa 60ºC em Espanha

A confirmação de que a última semana foi a mais quente desde que há registo foi dada pela ONU e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) na segunda-feira, com especialistas a indicarem que este recorde pode aumentar várias vezes este ano.

A combinação do aquecimento global com o surgimento do El Niño, que deverá aumentar ainda mais o calor que se faz sentir, e o início do Verão no hemisfério Norte tem levado ao aumento de temperaturas nesta altura do ano.

A passagem do El Niño, segundo a OMM, deverá fazer subir as temperaturas médias do planeta nos próximos nove a 12 meses, o que aproxima 2023 do ano mais quente de sempre até agora, o de 2016.