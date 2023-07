População na UE e em Portugal voltam a crescer em 2022 à boleia da migração

A população na União Europeia voltou a crescer no ano passado, depois de ter diminuído nos anos de pandemia. São mais 1,7 milhões de pessoas a viverem no bloco europeu em relação em 2021, com o saldo migratório positivo a fazer contrapeso ao saldo natural negativo - também, mas não só, devido à guerra na Ucrânia.

De acordo com dados do Eurostat, divulgados no Dia Mundial da População, a população na UE a 1 de janeiro de 2023 era de 448,4 milhões de pessoas, mais do que os 446,7 milhões registados no primeiro dia do ano passado.

Trata-se de uma evolução natural, desde que o bloco europeu tinha cerca de 350 milhões de habitantes, em 1960. Ao longo dos últimos anos, o ritmo de crescimento tem abrandado: no período entre 2005 e 2022, a população europeia cresceu em cerca de 0,8 milhões de pessoas por ano, comparado com o crescimento médio de 3 milhões de habitantes por ano nos anos 60