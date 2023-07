Carlos III não “é o meu rei”: a coroação na Escócia marcada por protestos

Na Catedral de St. Giles, as cerimónias aconteceram com a entregas das Honras da Escócia, as joias da coroa do país- uma coroa, um cetro e a espada de estado, feitas em ouro, prata e pedras preciosas. Estes elementos são símbolos do compromisso do Rei com a nação escocesa.

Depois da celebração religiosa, a coroação ficou marcada pela saudação de 21 tiros disparados do Castelo de Edimburgo e com a exibição aérea dos Red Arrows, a equipa de aviões acrobatas da Royal Air Force.