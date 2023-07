Nahel não foi o primeiro. Cronologia de casos de brutalidade policial em França

Protestos violentos, prédios públicos danificados, carros incendiados e mais de milhares detidos têm marcado a última semana em França, na sequência da morte do jovem Nahel, de 17 anos, alvejado por um agente da polícia em Nanterre, nos arreadores de Paris, durante uma operação STOP.

O vídeo do disparo, partilhado nas redes sociais, gerou a revolta no país e os confrontos com as forças policiais começaram logo no dia da morte do jovem, 27 de junho.