França. Apelos à justiça e confrontos na homenagem a jovem morto pela polícia

A "marcha branca", em Nanterre, nos arredores de Paris, de homenagem a Nahel, um jovem morto a tiro pela polícia, acabou esta quinta-feira em confrontos e vandalismo.

A manifestação desta tarde, que juntou mais de seis mil pessoas, abria com uma tarja com a frase “Justiça pelo Nahel”, com a mãe do jovem na frente dos protestos.

A marcha ficou marcada por distúrbios e estragos: carros destruídos, carruagens do metro incendiadas e lojas e prédios vandalizados obrigaram a polícia a usar gás lacrimogêneo contra grupos de manifestantes. Segundo a Reuters, um banco foi saqueado.



Pelo terceiro dia consecutivo, a morte de um jovem de 17 anos por um polícia durante uma operação Stop levou milhares às ruas de Nanterre, nos arredores de Paris.