“Prigozhin tinha a lealdade de várias unidades do exército russo mas agora é um morto-vivo"

Oleksandr Kovalenko é um analista ucraniano que se tem especializado na análise dos desenvolvimentos militares e políticos publicando no grupo “ Resistência de Informação” que funciona como uma ONG que dissemina informação detalhada sobre as movimentações russas. Muito activo nas redes sociais, este blogger tem colunas em diversas publicações eletrónicas ucranianas desde 2014, altura em que começou a seguir de perto os desenvolvimentos da guerra pelo Donbass.

Em entrevista à Renascença, Kovalenko revela ter dúvidas que a rebelião do grupo Wagner ajude a contraofensiva ucraniana, mas acredita que os acontecimentos deste fim-de-semana podem precipitar a saída do Ministro da Defesa e do Chefe das Forças Armadas Russas.

De Prigozhin, traça o retrato de alguém popular na Rússia e também entre grupos influentes no poder em Moscovo, apesar de o associar a práticas de manipulação.

O que terá estado na mente de Yevgeny Prigozhin para desencadear esta rebelião?

Inicialmente, os planos de Prigozhin não incluíam o derrube de Putin. Desde o final de 2022, ele construiu toda a sua retórica nas críticas a Sergei Shoigu [Ministro da Defesa]e Valery Gerasimov [Chefe de Estado Maior das Forças Armadas] o que indicia que o seu foco estava nessas figuras. Prigozhin e os seus patronos tinham como objetivo remover Shoigu e Gerasimov. Prigozhin até gravou um vídeo no dia anterior em que dava a Putin a possibilidade de sair “limpo” deste jogo. Neste vídeo, Prigozhin disse que, desde 2014, Shoigu e Gerasimov mentiram constantemente a Putin sobre o bombardeamento da Ucrânia no Donbass. Ele confirmou que não houve violência contra os habitantes de Donbass e que a Ucrânia não estava a preparar-se para atacar a Rússia. Ou seja, ele deu a Putin a oportunidade de culpar Shoigu e Gerasimov por tudo. Mas Putin ficou do outro lado, ordenando a liquidação do grupo Wagner PMC. Depois dessa ordem, Prigozhin só tinha um caminho - ir até o fim e derrubar o próprio Putin.

Hoje, um dia depois do que observámos, mantém esta ideia?

Aparentemente, Prigozhin encontrou uma linguagem comum com Putin, por meio de intermediários. Mas de uma forma ou de outra, pelo menos algumas das suas condições deverão ser atendidas. Portanto, não excluo a remoção de Shoigu e Gerasimov dos seus cargos. Putin nunca perdoará Prigozhin pelo que fez neste 24 de junho. Foi uma humilhação de Putin como nunca aconteceu antes. Portanto, Prigozhin é, de facto, um morto-vivo. É apenas uma questão de tempo até que a sentença seja cumprida. Mas, de uma forma ou de outra, ele terá de voltar ao confronto com Putin.

Qual será o papel da Bielorrússia a partir de agora, especialmente em termos militares?

Parece-me que o Kremlin tentará no futuro impor Lukashenko [presidente bielorrusso] como intermediário em quaisquer processos de negociação. Em particular, impondo negociações na Ucrânia através da mediação de Lukashenko. O crescimento da ameaça militar da Bielorrússia ainda não foi observado.

Como foi possível ao grupo Wagner avançar até ficar a cerca de 200 kms de Moscovo?

O PMC Wagner não só tem um sério apoio sério da população, como também tem simpatias nas autoridades. Ainda estou convencido de que Prigozhin gozava da lealdade de várias unidades do exército russo. Mas as negociações com o Kremlin, por meio de Lukashenko, acabaram por resultar numa reviravolta completamente inesperada. Era difícil imaginar que Putin assumiria uma posição tão fraca e que iria sucumbir a Prigozhin depois de chamá-lo publicamente de cúmplice. Ninguém esperava tamanha fraqueza de Putin. Prigozhin não era o único participante deste golpe. Ele próprio nunca teria entrado num confronto de poder com Shoigu e Gerasimov, muito menos com Putin. Isto diz muito do apoio de grupos influentes de certas estruturas de poder. As forças de segurança russas, polícia, e as unidades especiais SOBR e OMON permitiram livremente que ele tivesse aparecido em Rostov e assumisse o controlo da cidade. Da mesma forma, na região de Voronezh, ele passou por todos os postos de controlo como faca em manteiga. Parece que as autoridades russas não têm agora tantos oficiais de segurança leais e estão concentrados principalmente não na região, mas na capital.

Onde é que Prigozhin realmente ganhou popularidade entre os russos?

Antes da guerra na Ucrânia, Yevgeny Prigozhin tentou permanecer em segundo plano. Ele não era uma figura pública e só o conheciam como chefe do PMC Wagner, sem grande expressão no mundo. Mas de Maio a junho de 2022, tudo começou a mudar, assim que Prigozhin recebeu da liderança russa o monopólio da condução das hostilidades na direção de Bakhmut. Prigozhin não apenas aproveitou a oportunidade para popularizar ainda mais o Wagner PMC, como também começou a promover a sua pessoa. Na verdade, toda a sua popularidade entre os russos não se deve a algumas conquistas no campo de batalha, mas apenas ao mérito de um trabalho de relações públicas muito agressivo, mas bem escolhido.

Durante a guerra na Ucrânia, notou-se a falta de experiência militar dos mercenários. Eles queixaram-se de que estavam mal equipados com munições, por exemplo. Neste momento, quão forte é este grupo, falando militarmente?

A falta de munições é uma manipulação enganosa. De facto, em várias áreas, os russos estão a enfrentar escassez de munições, mas não na área de Bakhmut. Havia sempre o suficiente de tudo, artilharia e projéteis. Prigozhin mentiu deliberadamente sobre a falta de munições. Em primeiro lugar, para justificar as perdas colossais do grupo Wagner e a impossibilidade de capturar a cidade no prazo prometido. Em segundo lugar, para desacreditar Shoigu e Gerasimov aos olhos dos russos e de Putin. Em geral, o PMC "Wagner" sempre recebeu todo o equipamento do exército russo. Eles não têm os seus próprios tanques, veículos de combate de infantaria, blindados, artilharia - tudo isso é do exército russo. Este é um fator decisivo, pois o grupo Wagner não dispõe de caças e bombardeiros, helicópteros e artilharia pesada. Por outro lado, eles realmente não precisam disso para operações militares em condições urbanas, especialmente numa metrópole como Moscovo. Em geral, eles não estão menos prontos para o combate do que o exército russo. A única diferença é a quantidade, o grupo "Wagner" ainda é muito menor que o exército russo.