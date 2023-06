24 horas, 900 quilómetros: a rebelião que quase chegou a Moscovo

Em menos de 24 horas, muito aconteceu na Rússia – o suficiente para pôr a capital russa em estado de sítio. E para Vladimir Putin aludir à possibilidade de uma guerra civil.

Na sexta-feira, ao cair do dia, Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, mudou de trincheira, rebelou-se contra o Presidente da Rússia. Porquê? Ao contrário do que o regime de Putin alega (falsamente), a guerra na Ucrânia não é “necessária”, nunca teve como propósito “desmilitarizar ou desnazificar” o país, justificou.

“Somos 25 mil e vamos descobrir os motivos do caos que está a acontecer no nosso país. Aqueles que destruíram a vida de dez milhares de soldados russos vão ser punidos”, disse ainda.

Acompanhado pelo seu exército de mercenários, Yevgeny rumou a Moscovo; quase sem resistência, fez 900 quilómetros, conquistou duas grandes cidades russas - Rostov e Voronezh -, e tomou o controlo das respetivas instalações militares.

O grupo Wagner encontrava-se já a 200 quilómetros da capital russa, quando, num acordo mediado por Alexander Lukashenko, Presidente da Bielorrússia, Prigozhin aceitou travar a rebelião.

Numa mensagem de áudio divulgada na rede social Telegram, justificou a decisão dizendo que quis evitar um “banho de sangue russo”.

“Eles iam desmantelar o grupo Wagner. Decidimos avançar no dia 23 para a Marcha da Justiça. Num dia, percorremos uma distância de até quase 200 quilómetros de Moscovo. Durante este tempo, não foi derramada uma única gota de sangue dos nossos combatentes. Agora, chegou o momento em que o sangue pode ser derramado. Foi por isso que, compreendendo a responsabilidade de derramar sangue russo dos dois lados, decidimos recuar a nossa coluna militar e regressar à nossa base”, afirmou.