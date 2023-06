Quem são os milionários a bordo da expedição aos destroços do Titanic?

O submarino desaparecido durante uma expedição aos destroços do Titanic, situados a quase quatro mil quilómetros de profundidade ao largo do Canadá, tem a bordo cinco pessoas - um piloto e quatro passageiros, que pagaram um bilhete de 250 mil dólares (cerca de 228 mil euros).

As buscas continuam, com a Guarda Costeira dos EUA a indicar que a embarcação terá capacidade para estar submersa até 96 horas. A confirmar-se, restam menos de 24 horas de oxigénio aos ocupantes.

A descida até aos destroço do navio afundado em 1912 teve início por volta do meio-dia de domingo em Portugal. Menos de duas horas após o início da viagem, o submersível perdeu contacto com o navio de apoio, Polar Prince, que transportou a embarcação até ao local.

Hamish Harding. Bilionário, capitão e detentor de três recordes do Guiness

Na expedição ao Titanic com o título de “especialista”, Harding é o diretor da Action Aviation, uma empresa de jatos privados e foi ele próprio que anunciou a missão: “Tenho orgulho de finalmente anunciar que juntei-me à Expedição OceanGate para a sua Missão RMS TITANIC como especialista de missão no submarino que vai mergulhar até o Titanic”, escreveu na sua página de Instagram, no sábado.

Com 58 anos, Hamish Harding pode gabar-se de já ter ido ao espaço, quando seguiu a bordo da quinta viagem do foguete New Shepard da Blue Origin, dois meses antes do português Mário Ferreira.

Com um longo histórico de aventuras radicais, o multimilionário britânico tem ainda vários recordes com o seu nome no Livro do Guinness. Em julho de 2019, fez parte da equipa que completou a mais rápida volta à Terra até então, passando pelo Pólo Norte e Pólo Sul em 46 horas, 40 minutos e 22 segundos.

Menos de dois anos depois, mergulhou nas profundezas da Fossa das Marianas, com outro explorador, Victor Vescovo, a bordo de um submersível de dois lugares, tornando-se na missão mais longa no local (4 horas e 15 minutos) e em que foi percorrida maior distância (4.600 metros).