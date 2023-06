Português vai percorrer 14 mil km de bicicleta elétrica para fazer África de uma ponta à outra

Fazer África de lés-a-lés, fosse como fosse, já seria um desafio e tanto, mas Daniel Rodrigues quis aumentar o nível de dificuldade. Para isso, decidiu que o faria em cima de uma bicicleta elétrica num continente em que os problemas com eletricidade são comuns. A ideia é a de através do exemplo mostrar que mesmo nas circunstâncias mais difíceis é possível lutar pela sustentabilidade do planeta e promover ações concretas contra as alterações climáticas.

A jornada de Daniel, que começou no início desta semana na Cidade do Cabo, África do Sul, e acabará no Cairo, Egito, vai prolongar-se durante seis ou sete meses, num total de 14 mil quilómetros. Passará por 12 países.

Foi há mais de 30 anos com os filmes do Rei Leão, que via em cassetes VHS, que Daniel criou e alimentou a paixão por África. E se essa foi a semente do projeto, a vontade de o fazer foi espoletada por uma série de documentários de viagens do ator Ewan McGregor. O último relata uma grande viagem da Patagónia, na Argentina, a Los Angeles, nos Estados Unidos da América. A mota elétrica foi o meio de transporte do protagonista do icónico “Trainspotting”.