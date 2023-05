Espanha. Eleições regionais podem mostrar "cartão amarelo" ao governo

Partidos do centro vão conseguir governar sem coligações?

Tal como é o caso do governo minoritário de Pedro Sanchez, também em muitas regiões já se fazem contas sobre possíveis coligações governativas que terão de ser formadas.

O PSOE olha para parceiros na esquerda e o PP olha para parceiros à direita e ambos os lados têm trocado críticas, tentando definir quem é que está a radicalizar-se mais.

À esquerda, as candidaturas do partido EH Bildu, pró-independência do País Basco e visto como sucessor das forças políticas do ETA, apresentou uma lista de candidatos em que 44 são antigos membros do grupo terrorista condenados pela Justiça. Desses 44, sete foram condenados por homicídio.

O EH Bildu, entretanto, retirou as candidaturas dos sete candidatos mais problemáticos, depois do próprio Pedro Sanchez, que já contou com votos favoráveis do EH Bildu para iniciativas legislativas, ter condenado a decisão. No entanto, o partido mantém os restantes 37 candidatos que já foram condenados por ações enquanto membros do ETA.

Já o PP tem estado sob constante alvo de críticas por estar mais ou menos próximo do VOX - partido de extrema-direita liderado pelo controverso Santiago Abascal. Os dois partidos formalizaram uma coligação na região de Castela-Leão e, segundo especialistas, poderão ser obrigados a fazer o mesmo para garantir governação a nível regional.

Independentemente dos resultados das eleições de domingo, é expectável que o próximo governo nacional de Espanha seja minoritário, ou seja, quer o PSOE, quer o PP, deverão ter de continuar a ficar dependentes de acordos com forças mais radicais das suas casas políticas.

Há polémicas a marcar as eleições?

Em vésperas do dia eleitoral, um alegado esquema de compra de votos por correspondência foi esta semana desmantelado em Espanha.

Sete pessoas foram detidas em Mojacar, na Andaluzia e mais dez em Melilla, por suspeitas de fraude eleitoral referentes às eleições deste domingo.

Tanto o PSOE, no poder, como o principal partido da oposição, o Partido Popular (PP) estão implicados nas alegações de fraude eleitoral, adianta a Efe.