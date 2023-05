Islão, democracia e... cebolas. Turquia vai às urnas para as eleições mais disputadas da década

Foi graças a essa alegada tentativa de golpe que, em 2017, o chefe de Estado conseguiu uma vitória à justa (51,4%) num referendo que convocou para alterar o sistema político turco para um regime presidencialista. Seis anos depois, os resultados dessa consulta continuam a ser disputados pela oposição, entre outros motivos porque teve lugar em pleno estado de emergência pós-golpe.



Ao longo da campanha, foram inúmeros os ataques ferozes que Erdogan, de 69 anos, lançou contra todos os que o criticam, a começar e a acabar em Kemal Kiliçdaroglu, que classifica de "alcoólico e infiel". Recentemente, depois de o opositor ter pisado inadvertidamente um tapete de orações durante um evento público, o Presidente aproveitou um comício de campanha para elevar um desses tapetes ao céu enquanto exclamava: "Este tapete de orações não é para ser pisado com sapatos. Se Deus quiser, poderemos rezar em agradecimento sobre este tapete a 15 de maio."

Contra o todo-poderoso Erdogan, o candidato do CHP apresenta-se como o antídoto pluralista de que o país precisa, o único capaz de gerar consensos, ativo nas redes sociais com vídeos onde discute educação, nutrição e os esforços de reconstrução do país após o violento sismo que, em fevereiro deste ano, provocou mais de 45 mil mortos na Turquia e na vizinha Síria, já classificado como "o pior desastre natural num século na Europa".

A demarcar-se ainda mais do rival, Kiliçdaroglu aproveitou a campanha para declarar publicamente, via Twitter, que é um alevi, uma minoria religiosa com um longo historial de discriminação na Turquia. A declaração tornou-se viral e representa uma jogada arriscada num país de maioria sunita, o ramo do Islão que Erdogan também integra.

De acordo com a última sondagem do instituto Konda antes da ida às urnas, ainda sem refletir a saída de cena de Muharrem Ince, 43,7% dos turcos planeia votar em Erdogan no domingo, contra 49,3% para Kiliçdaroglu. A confirmarem-se as intenções eleitorais, ambos ficarão aquém dos 50% de votos necessários para evitar uma segunda volta, já marcada para 28 de maio.