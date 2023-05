John Burn-Murdoch: “Com a Covid-19, as pessoas habituaram-se a ler gráficos”

John Burn-Murdoch é jornalista e conta histórias com dados. Foi especialmente a partir da pandemia que o trabalho no Financial Times, em especial a sua coluna “Data Points”, ganharam notoriedade junto do público.

No último dia da conferência Outlier 2023, Murdoch subiu ao palco como keynote speaker. Numa entrevista exclusiva à Renascença, o jornalista de dados do "Financial Times" contou como é trabalhar numa das maiores equipas de dados do mundo e como a profissão evoluiu nos últimos dez anos, especialmente a partir do momento em que a pandemia ensinou milhões a ler gráficos.

Fazer notícias com dados, com números e com gráficos é cada vez uma prática mais comum. À medida que cada vez mais informação e ferramentas ficaram disponíveis nos últimos anos, as equipas que se dedicam ao jornalismo de dados têm crescido em redações por todo o mundo e a do Financial Times é das mais robustas.

Quantas pessoas tem a equipa de dados do Financial Times?



Devia mesmo saber a resposta. Acho que são cerca de 35. Mas há muitas funções diferentes dentro da equipa. Nós temos uma equipa de narrativa visual, que é composta por cinco pessoas que fazem peças imersivas, interativas e explorativas incríveis. E depois temos pessoas como eu, cerca de cinco ou seis repórteres de dados gerais que fazem a própria análise de dados, alguns gráficos e que escrevem.

Também temos à volta de dez especialistas em gráficos que trabalham apenas em design, que desenham gráficos e que usam ferramentas como o Illustrator. Depois, temos um par de jornalistas de dados e visuais em Nova Iorque, um em Hong Kong, e outras pessoas em escritórios pelo mundo.

É uma equipa muito grande de pessoas que trabalham em coisas muito diferentes, mas todas dentro desse espaço de dados e gráficos.



O departamento de jornalismo de dados do Financial Times é o maior do mundo?

Acho que o do The New York Times é maior, tenho quase certeza disso. E talvez o The Washington Post também seja. Mas é o maior departamento dentro do Financial Times (FT).

No FT, a nossa equipa não é maior do que todos os outros jornalistas. Temos jornalistas que trabalham sobre empresas e negócios, em internacional ou especializados no Reino Unido. E todas essas equipas individuais são mais pequenas do que a nossa equipa.

É a primeira vez que isto acontece. Isso é bom, mas também significa que agora há um pouco de pressão. Afinal, somos a maior equipa e há sempre interesse sobre em que estamos a trabalhar.





Os jornalistas de dados do Financial Times trabalham só dentro da equipa ou há colaborações com jornalistas de outras áreas?

Ambos. Pessoalmente, trabalho muito sozinho porque escrevo uma coluna semanal. Mas a nossa equipa como um todo trabalha principalmente em colaboração com outros jornalistas. Há histórias em que há um repórter de outra equipa do Financial Times que é especialista em, digamos, saúde, imigração ou educação, e eles trabalham com alguém da nossa equipa para combinar o conhecimento sobre o assunto que estão a tratar com a recolha e análise de dados da nossa equipa.

Para mim, é a melhor maneira de fazer este tipo de trabalho, por várias razões.

A primeira é que se um jornalista de dados tentar trabalhar como um jornalista dito normal, ele vai tentar fazer tudo sozinho: procurar e analisar os dados, entrevistar pessoas, fazer os gráficos e escrever o texto. É tanto trabalho e pode ser muito, muito cansativo.

Mas também não é a maneira mais rápida de fazer uma reportagem, porque vais ter de fazer isto, aquilo e o outro. Ao colaborar com outros jornalistas, eles podem fazer algumas entrevistas enquanto tu fazes alguma análise de dados. Depois talvez eles escrevam algumas partes e tu escrevas outras.

Esta é uma maneira mais eficiente de trabalhar. Às vezes, no jornalismo de dados, podemos glamourizar essa ideia de que uma pessoa deve fazer tudo sozinha: "Ah sim, eu escrevi código, fiz a entrevista e escrevi o texto". Mas em qualquer outro setor, isso seria muito estranho. Em qualquer outro negócio, dividem-se as tarefas e é assim que as coisas são feitas mais rapidamente e melhor.

É bom para os jornalistas colaborar mais com outras pessoas na redação. É bom para ti como indivíduo. É bom para manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E o trabalho acaba por ser melhor, também.