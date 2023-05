Rei Carlos III. A monarquia como “parte fundamental de ser britânico”

"God Save The King"

“Chego para servir, não para ser servido”. Foi assim que o Rei lançou o mote da cerimónia da coroação, acentuada por 12 músicas escolhidas pelo próprio Rei, incluindo a primeira música em galês a ser cantada numa coroação.

A cerimónia, de resto, piscava já o olho ao futuro. Líderes religiosos no Reino Unido foram convidados a participar, representando a diversidade multi-religiosa no país. Sentados a testemunhar estavam líderes mundiais e lords, mas também heróis do dia-a-dia.

Num ritual altamente coreografado, aperfeiçoado ao longo de quase mil anos, o Rei jurou a sua dedicação à Igreja Anglicana e ao Reino. Saiu dos holofotes momentaneamente, para a unção. Uma tela protegeu o Rei quando o óleo sagrado foi espalhado pelas suas mãos, peito e cabeça, simbolizando o sagrado do poder que tem.

Sentado no trono que o esperava desde que nasceu, Carlos III recebeu a manto real, a esfera e o ceptro. Depois chegou o momento que todos antecipavam, quando a coroa de São Eduardo tocou finalmente na cabeça de Carlos III - uma coroa que é usada pela primeira e última vez na coroação. God Save The King, gritou o Arcebispo da Cantuária. "God Save The King", respondeu a Abadia, num coro que se espalhou pelas ruas.

Seguiu-se a vez de Camila, a rainha consorte. Mal-amada pelo povo inglês pelo seu histórico com o Rei nos tempos em que este era casado com a Princesa Diana, teve também hoje um momento de redenção quando, emocionada, recebeu a coroa na sua cabeça. Junto aos ecrãs gigantes em Buckingham Palace o apoio surgiu com apoios e vivas.

Depois, tempo de voltar à casa de partida. No regresso, uma marcha militar impressionante com quatro mil pessoas sincronizadas ao segundo respirava o alívio da missão cumprida, e o tom passou de solene a festivo. Um caminho que o Rei e a Rainha fizeram no coche de ouro, utilizado em todas as coroações desde 1830.