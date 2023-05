Coroação de Carlos III. O que não pode perder

Mais dois dias de festa

Os festejos vão prolongar-se durante mais dois dias, incluindo festas de rua por todo o país e um concerto musical no Castelo de Windsor no domingo e um feriado nacional na segunda-feira, durante o qual o Rei instou os britânicos a fazer voluntariado.

Assim, no dia seguinte à coroação de Carlos III, as comunidades foram incentivadas a realizar almoços e festas de rua com os seus vizinhos. A iniciativa Big Lunch “Grande Almoço”, é organizada pelo Eden Project, projeto social apoiado por Camila, desde 2013, que visa aproximar as pessoas para reduzir a solidão e promover o espírito de comunidade.

Ao final da tarde, pelas 19h00, Katy Perry, Take That, Freya Ridings, Paloma Faith e Olly Murs, Lionel Ritchie, Freya Ridings, Nicole Scherzinger, o cantor de opera Andrea Bocelli e a nigeriana Tiwa Savage, entre outros, participam no Concerto da Coroação, nos jardins do Castelo de Windsor.

Além das estrelas do concerto, o espetáculo vai contar com uma aparição exclusiva do Coro da Coroação, um grupo criado a partir das comunidades corais do Reino Unido e com cantores amadores, onde se incluem refugiados, trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, cantores da comunidade LGBTQ+ e intérpretes de língua gestual. Haverá ainda um Coro virtual, composto por vozes de vários países da Commonwealth, liderado por Gareth Malone, Amanda Holden, Motsi Mabuse e a atriz Rose Ayling-Ellis.

Na segunda-feira, 8 de maio, a celebração termina com a “The Big Help Out”, uma iniciativa que pretende difundir o trabalho de solidariedade de várias organizações, para incentivar um maior número de pessoas a serem voluntárias.

Medidas de segurança

Ao todo, foram mobilizados para a Operação Orbe Dourada 29.000 agentes, dos quais cerca de 11.500 no sábado, alguns dos quais de forças policiais de fora da capital britânica.

Além de agentes para manter a ordem, haverá entre as multidões polícias treinados na deteção de comportamento invulgar e polícias armados, o que não é normal nas ruas de Londres.