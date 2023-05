Coroação de Carlos III. Marcelo e Lula vão à festa, duquesa Meghan fica nos EUA

Cerimónia militar



Ao todo serão mais de seis mil os militares britânicos que vão participar na coroação do rei Carlos III, o maior destacamento cerimonial das forças armadas do Reino Unido em sete décadas, incluindo soldados, marinheiros e aviadores.

Nas cerimónias também vão estar envolvidos perto de 400 membros de tropas de 35 países da Commonwealth.

Salvas de canhão vão ser disparadas de bases do exército britânico em todo o país e de navios de guerra em alto mar.

No final, mais de 60 aviões militares, incluindo 'Spitfires' da II Guerra Mundial e caças modernos, vão sobrevoar o Palácio de Buckingham.

Concerto de Coroação

No dia a seguir à coroação de Carlos III, no domingo, os cidadãos são incentivados a realizar almoços e festas de rua com os seus vizinhos. A iniciativa “Grande Almoço” é organizada pelo Eden Project, projeto social apoiado por Camila desde 2013, que visa aproximar as pessoas para reduzir a solidão e promover o espírito de comunidade.

À noite, Katy Perry, Take That, Freya Ridings, Paloma Faith e Olly Murs, Lionel Ritchie, Freya Ridings, Nicole Scherzinger, o cantor de ópera Andrea Bocelli e a nigeriana Tiwa Savage, entre outros, participam no Concerto da Coroação, nos jardins do Castelo de Windsor.

Além das estrelas do concerto, o espetáculo vai contar com uma aparição exclusiva do Coro da Coroação, um grupo criado a partir das comunidades corais do Reino Unido e com cantores amadores, onde se incluem refugiados, trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, cantores da comunidade LGBTQ+ e intérpretes de língua gestual.

Haverá ainda um coro virtual, composto por vozes de vários países da Commonwealth, liderado por Gareth Malone, Amanda Holden, Motsi Mabuse e a atriz Rose Ayling-Ellis.

Recorde-se que Adele, Ed Sheeran, Elton John, Harry Styles, Robbie Williams e as Spice Girls rejeitaram o convite para atuar nas cerimónias, o que terá deixado o monarca muito desapontado. Se uns alegaram dificuldades de agenda para declinar o convite, Adele e Robbie Williams não deram qualquer explicação para a sua ausência.

Na segunda-feira, 8 de maio, a celebração de três dias termina com “The Big Help Out”, uma iniciativa que pretende difundir o trabalho de solidariedade de várias organizações, para incentivar um maior número de pessoas a serem voluntárias.