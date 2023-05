Cervejas e ursos de peluche: Inglaterra prepara-se para a coroação de Carlos III

Inglaterra está em contagem decresente para a coroação do rei Carlos III e a rainha consorte Camilla, que acontece no próximo sábado, 6 de maio, em Londres.

Nos últimos dias, a capital inglesa enfeitou-se para celebrar o evento, que marca o ínicio de uma nova era da família real britânica, depois da morte da rainha Isabel II, a 8 de setembro, aos 96 anos, após 70 de reinado.

Entre as várias homenagens ao novo rei, de 74 anos, está a produção de uma nova tiragem da cerveja orgânica Return of the King, produzida especialmente para celebrar a coroação do rei Carlos III.