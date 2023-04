"Sons Polares". Ártico e Antártida como nunca os ouviu antes

Estudar os oceanos Ártico e Antártico pode ser uma tarefa complicada, principalmente devido à sua profundidade e às espessas camadas de gelo nestes locais.



De todos os sentidos, o som é aquele que viaja mais longe nos oceanos. Por isso mesmo, a captação acústica é uma ferramenta importante que os cientistas do Instituto Helmholtz para a Biodiversidade Marinha Funcional (HIFMB), da Universidade de Oldenburg, e do Instituto Alfred Wegener, Centro Helmholtz para a Investigação Polar e Marinha (AWI), na Alemanha, estão a utilizar para compreender melhor os polos e a vida marinha polar.

Foi a partir desta ideia que surgiu o projeto “Polar Sounds” (“Sons Polares”, em português), cujo objetivo era utilizar os sons para comunicar o trabalho científico feito por estes institutos. Assim, artistas de todo o mundo foram desafiados a criar composições a partir de vários sons captados ao longo de anos no fundo destes oceanos.

Porque é que o som é tão importante para estudar os oceanos?

Em declarações à Renascença, um dos coordenadores do projeto, o músico e cientista Geraint Rhys Whittaker explicou a importância do som para a investigação do fundo dos oceanos.

“Antes de mais, é importante dizer que o fundo do oceano é muito escuro. A luz só chega até certo ponto e, por causa disso, as câmaras subaquáticas dizem-nos muito pouco. E, assim, o som é importante porque, uma vez colocado um microfone no oceano, começa-se a ouvir quão barulhento é o oceano e quão vivo está”.

“Uma vez colocados os microfones na água é possível ouvir muitas coisas, muito longe e analisar os padrões de migração dos mamíferos, compreender a forma como comunicam entre si ou a forma como se movem através do oceano, como procuram comida, como chamam outros animais, etc. Portanto, esta é uma forma interessante de analisar o oceano através do som, que é tão importante para os mamíferos debaixo de água”, detalha o cientista.

Com formação em música, cinema e som, Geraint Whittaker vai trabalhar, nos próximos três anos, especificamente com o laboratório acústico do Instituto Alfred Wegener, com o objetivo de usar a ciência e a arte para a comunicação de trabalhos científicos.

O cientista recorda também que até 2030 decorre a Década dos Oceanos, parte do Desenvolvimento Sustentável, que tem como objetivo transformar a forma como nos relacionamos com os oceanos e preservá-los, tornando-os mais resilientes.

A investigadora Ilse Van Opzeeland, responsável pela captação dos sons nos mares, reiterou também a importância deste método para a investigação da vida marinha em lugares tão remotos como os polos.

“Por ser tão difícil aceder a estas áreas, ainda existem muitas lacunas de conhecimento sobre os animais que ali existem e que áreas são importantes para eles. Ao recolher estes dados acústicos, somos capazes de dizer onde estão determinadas espécies vocalmente ativas, como é que se relacionam com os outros fatores ambientais - como, por exemplo, a cobertura de gelo e com a presença de outras espécies”, adianta, assegurando que “há várias coisas que se podem combinar com os dados acústicos para melhorar a compreensão sobre o habitat destes mamíferos marinhos”.