Dos souvenirs ao "emoji", já se prepara a coroação de Carlos III

De acordo com o site oficial da Família Real, o interior do coche inclui madeiras, metais e outros materiais de locais com ligações ao Reino Unido e à sua história, como do Palácio de Buckingham, do Castelo de Windsor, da Abadia de Westminster ou de navios históricos, como o Mary Rose e o HMS Victory.

A procissão da coroação, entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster, tanto à ida como à vinda, será acompanhado por forças variadas, como a Cavalaria da Família Real e Forças Armadas do Reino Unido, dos territórios ultramarinos britânicos e de países da Commonwealth.

No entanto, o regresso será feito noutro veículo: o Coche Estatal Dourado, utilizado pela última vez no Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, em junho de 2022. Criado em 1760, foi usado pela primeira vez por Jorge III, tendo também transportado Guilherme IV na sua coroação, em 1831.