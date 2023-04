Irlanda do Norte. Um acordo de paz com cocktails Molotov

Um acordo para a paz

Para Mark Devenport, na altura a acompanhar os confrontos e o acordo para a BBC enquanto editor de política no país, este foi um “período extremamente intenso” em que nunca houve certezas sobre se um acordo seria atingido, mesmo depois do cessar-fogo do IRA em 1994 (interrompido com ataques com bombas em Inglaterra). Nesses anos, Mark relembra “desenvolvimentos dramáticos, com bastante violência ainda presente, muitas vezes levada a cabo por grupos que operavam a favor dos grupos paramilitares mais conhecidos”.

Mesmo assim, o caminho para a paz continuou a ser trilhado e “todos, incluindo eu, que estávamos a reportar sobre um possível acordo sabíamos que isto seria histórico, porque nas décadas anteriores pensávamos que os "Troubles" iam continuar, quiçá sem fim. E aqui estava uma possibilidade real de chegar a alguma forma de entendimento”. Afinal, 13 anos antes, em 1985, um acordo muito semelhante e atingido sob o governo de Margaret Thatcher acabou recusado.

Anos e anos de negociações tiveram finalmente bom porto em 1998, quando foi assinado o acordo de Sexta-feira Santa. Do ponto de vista identitário, o acordo - assinado entre os partidos políticos da Irlanda do Norte, República da Irlanda e Governo do Reino Unido - estabeleceu que a Irlanda do Norte era parte do Reino Unido e que os seus cidadãos podem ter passaporte britânico, irlandês ou ambos.

Do ponto de vista dos confrontos, os grupos armados concordaram em abdicar do armamento que tinham, pessoas que estavam na prisão como consequência de atos violentos foram libertadas e o governo de Londres, liderado por Tony Blair, aliviou a presença militar na região.

Estabelecido o acordo entre as partes envolvidas, faltava o sim popular. A campanha motivou empenho político e até de celebridades, como Bono, o vocalista dos U2, de nacionalidade irlandesa e que subiu ao palco com John Hume and David Trimble, dois nomes centrais do processo de paz. Bono cantou pelo “Sim”, e em dois referendos simultâneos, tanto a Irlanda do Norte como a República da Irlanda aceitaram o acordo. Hume e Trimble receberam o Prémio Nobel da Paz, com Trimble a tornar-se Primeiro-Ministro no novo Parlamento norte-irlandês.