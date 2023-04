​"Guerra não se resolve apenas com um perdão. E não será fácil nem para nós nem para os russos"

Veja também:

O diretor-executivo da Cáritas Spes Ucrânia admite, em entrevista à Renascença, que é difícil perdoar o agressor e diz-se magoado com a sua própria família que vive na Rússia.

O padre Vyacheslav Grynevych sentiu o dia 24 de fevereiro de 2022, data do início da invasão russa da Ucrânia, como o dia em que recebeu a notícia da morte do seu pai.

Nesta entrevista explica quão difícil é retirar as pessoas das zonas de combate, como é perigosa a operação em cidades como Kherson e como se viram forçados a parar a operação humanitária na Ucrânia ocupada pela Rússia.

Foi das suas mãos que o Papa Francisco recebeu uma cruz de estilhaços de vidros de casas destruídas por mísseis russos. Em Roma deixou a mensagem de que os ucranianos são ovelhas atacadas por um grande lobo e que esperam a vinda do seu pastor.



Como descreve a situação atual em termos humanitários e no plano de atuação do trabalho da Cáritas?

Tentamos responder a todas as necessidades que detetamos à nossa volta. A situação é muito difícil, porque continuamos em emergência, com muitos alarmes antiaéreos. A situação de guerra toca também na nossa vida privada e temos que estar prontos a unir tudo em nós mesmos. Temos o nosso trabalho profissional como funcionários da Cáritas SPES no apoio às pessoas, mas também todos nós precisamos desse apoio.

Neste momento, o número de pessoas necessitadas é enorme. Temos que continuar o nosso apoio através da distribuição de pacotes humanitários. As pessoas precisam de comida, água, de produtos de higiene. Também começámos projetos de reconstrução de casas, mas vemos que isso não é suficiente, porque, a cada dia, mais e mais pessoas apresentam necessidades.

A guerra está numa situação que não é estável, é muito dinâmica. E isso não é fácil, principalmente porque todos nós precisamos de apoio, não apenas físico, mas também psicológico, mental e espiritual. Graças aos nossos parceiros, podemos continuar a nossa ajuda e podemos desenvolver as nossas atividades de ajuda às regiões mais carenciadas.

Podemos dizer que após o Inverno entramos numa nova fase da vossa operação, com a chegada da Primavera e depois no verão?

A guerra tem sempre a mesma cara, a face da destruição. Agora é um pouco mais fácil, porque é possível programar algumas atividades. Nos primeiros dias da guerra, tivemos uma situação enorme de pânico, reorganizámos totalmente a nossa atividade normal como organização caritativa e preparámos uma nova resposta. E isso foi realmente muito cansativo.

Agora, a situação é de muito stress, especialmente naquela região de Kherson, Donetsk, Luhansk, Kharkiv. Aqui na parte central da Ucrânia, podemos planear, sabendo que temos deslocados internos e conseguimos a segurança para eles e para as suas crianças quando nos meses anteriores era muito, muito difícil. Agora é muito mais fácil. Por outro lado, não sabemos o que vai acontecer amanhã e isso obriga-nos a sermos muito flexíveis, com os olhos bem abertos, principalmente na questão da segurança, porque temos que pensar nos nossos voluntários.

Quão perto estão das linhas da frente de batalha?

Na nossa estrutura temos sete diretores e alguns deles têm responsabilidade por duas ou três regiões. Por exemplo, os nossos maiores centros estão em Kharkiv e em Odessa, que são responsáveis por outras cidades. Temos um centro logístico que recebe o apoio humanitário e vai para regiões como Odessa, Dnipro ou Kharkiv onde grupos pequenos de voluntários fazem a distribuição em carrinhas pelas zonas mais próximas da linha de batalha.

Às vezes, é realmente muito difícil chegar a esses locais por razões de segurança. Conseguimos cobrir regiões como Dnipro, Nikopol ou Zaporizhzhia, mas às vezes é muito difícil chegar a outros lados. Por exemplo, não conseguimos ir a Bakhmut porque é realmente muito perigoso, não conseguimos garantir a segurança.

Mas estiveram lá?

Eu estive em Sloviansk, embora a título particular. Como diretor tive que ir lá porque queria saber por que razão as pessoas não gostam de ser retiradas da sua terra. Para mim foi importante fazer esta viagem muito curta para falar com as pessoas, para entendê-las. Foi uma viagem muito importante a uma aldeia que fica a seis, sete quilómetros da linha de frente.

Por outro lado, foi realmente muito perigoso e fomos bombardeados. De certa forma todos nós aqui na Ucrânia aceitamos esta situação da guerra. Aqui em Kiev ou especialmente naquelas zonas, quando ouço as explosões, às vezes penso que isso não me toca.

Disse às pessoas que podíamos organizar uma evacuação para um local seguro, com parceiros que nos apoiam e de forma gratuita. Elas respondiam: "o que vai ser da minha casa, o que vai ser das minhas pequenas hortas, dos meus animais". Mas então eu disse: "vocês podem ser mortos de maneira muito simples, não podem ter controlo sobre os ataques à bomba". E eles diziam: "mas aqui sabemos que este é o nosso lugar, é a nossa casa". E além disso, é muito difícil porque as crianças ficam lá. E agora estamos a pensar no que podemos fazer com isso.