Kharkiv. Onde o pão se reparte no intervalo das bombas

Rezar nas caves sem padre na Ucrânia ocupada

O alarme toca novamente em Kharkiv quando entrevistamos Andriy Nasinnyk, que dirige a Cáritas Ucrânia em Kharkiv, afetos à igreja greco-católica. A frequência dos alertas faz com que a rotina se mantenha dentro de portas, evitando sobretudo estar ao ar livre.

Em poucos segundos, talvez um minuto - dizem-nos os habitantes locais - um míssil disparado da Rússia pode cair no centro da cidade. A proximidade à Rússia e a ocorrência de combates numa extensa área do Leste da Ucrânia levam a que a região de Kharkiv tenha sido aquela que registou o maior número de alarmes antiaéreos na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, de acordo com dados oficiais ucranianos, que excluem propositadamente a província de Luhansk e a Crimeia.

Nasinnyk é o pároco de Vil'cha, a 70 quilómetros de Kharkiv e a 20 quilómetros da fronteira com a Rússia. Durante os dois meses em que estiveram sob controlo russo, os paroquianos usaram caves para se abrigarem dos bombardeamentos e, conta o padre greco-católico, juntavam-se para "rezar pelos soldados ucranianos" mesmo sem a sua presença.

"Logisticamente, é muito difícil para mim. Tento estar aos domingos, ir às festas e às aldeias. Mas como foi destruída uma ponte, tenho que conduzir 150 quilómetros para fazer o caminho até lá", explica-nos numa sala da Cáritas em Kharkiv.

Na grande região de Kharkiv, a guerra destruiu mais de 50 edifícios religiosos, de acordo com os dados do Instituto para a Liberdade Religiosa, organização ucraniana não-governamental baseada em Kiev.

"As igrejas afetas ao Patriarcado Ortodoxo de Moscovo foram ainda mais destruídas", adianta o padre Nasinnyk, que acusa os padres ortodoxos com essa filiação de "liderarem a colaboração com os militares, dizendo aos soldados russos onde disparar em Kharkiv". O padre greco-católico, de face fechada, ri-se quando pergunto sobre as relações que têm com a Igreja Ortodoxa afeta a Moscovo. "Não falamos com eles e eles não nos aceitam".