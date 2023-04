Zaporizhzhia tem uma imagem de Fátima e um receio. "Tornar-se numa nova Mariupol"

É domingo e a assembleia da Concatedral de Zaporizhzhia tem cerca de 70 pessoas para a missa presidida por D. Jan Sobilo. O bispo auxiliar de Kharkiv-Zaphorizhzhia, nascido na Polónia, veio para esta cidade aos 29 anos para dinamizar a paróquia e foi peça-chave no movimento que levou à construção da concatedral, consagrada em 2004.

Na celebração deixou um apelo à oração num tempo difícil, dois dias depois de um ataque com mísseis russos a um prédio residencial que fez 13 mortos. "Quero mostrar-lhes que a nossa fé pode acelerar o caminho para a vitória, por isso precisamos de rezar. Temos esperança e muita fé de que a situação possa mudar rapidamente com a força da nossa oração", explicou à Renascença depois da celebração dominical.

O bispo auxiliar apela à oração pelos soldados que defendem Zaporizhzhia e a Ucrânia, apoiando o seu "espírito" e a sua "coragem". A cidade pode ser fulcral no desfecho da guerra, sobretudo no contexto do reatar dos combates mais agressivos e alargados no Leste. Na cidade, pressente-se o perigo de um ataque russo massivo e direto à cidade.

"Temos consciência de que se Bakhmut cair, se outras cidades se seguirem, Zaporizhzhia pode tornar-se numa nova Mariupol. Ou seja, os ocupantes tentam primeiro cercar a cidade para depois a capturar. Em 2014 muitas pessoas ligadas à Rússia queriam criar a República Popular de Zaporizhzhia, como fizeram com as províncias de Donetsk e Luhansk", avisa o bispo Sobilo, que garante que a vontade de defender a cidade é proporcional à ameaça de que se fala.

Morrer ou fugir na Ucrânia sob controlo russo

A Diocese de Kharkiv- Zaporizhzhia abrange grande parte do Leste da Ucrânia que está sob controlo da Ucrânia. 70% da região de Zaporizhzhia já está ocupada por forças russas ou pró-russas. Dois padres greco-católicos continuam em cativeiro, mas a maioria conseguiu escapar para zonas seguras.

"Os nossos padres saíram dessas zonas quando puderam. Antes receberam propostas como as de receberem nacionalidade russa, passaportes russos e entrarem na Igreja russa, caso contrário seriam mortos. Os russos diziam-lhes que não podiam estar ali sendo de uma igreja ucraniana. Os nossos padres decidiram então sair num processo difícil, com viagens de vários dias de estrada e muitos postos de controlo, onde muitas vezes foram revistados", relata o bispo Jan Sobilo.