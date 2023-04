"Estamos focados em que o ódio não tenha raízes no nosso coração"

Ainda há missas e outras celebrações?

Sim.

Com ucranianos?

Sim.

Em condições difíceis?

Sim.

Têm contactos com eles ou apenas sabem que eles estão lá?

Temos alguns contactos, mas o governo russo escuta todas as conversações. Nunca podemos falar abertamente sobre todos os problemas.

No caso da Caritas SPES, existe alguma mudança de estratégia a pensar já na primavera e no verão?

Aqui no escritório nacional, coordenamos as sete Cáritas diocesanas em toda a Ucrânia. Há questões específicas consoante as regiões. Na Ucrânia Ocidental, a prioridade é ajudar os refugiados e deslocados internos com abrigos, mas têm menos problemas com alimentação e eletricidade.

As Caritas do Leste da Ucrânia ajudam as pessoas nos territórios ocupados que não têm alimentação. Há muitas aldeias na linha da frente ainda sem eletricidade, que ajudamos com geradores e também com distribuição de alimentos.

Uma visita do Papa seria importante para conseguir a paz na Ucrânia?

A visita do Papa Francisco a qualquer país é sempre importante, independentemente do número de católicos nesse país. Se o Papa vier, todas as câmaras do mundo estarão focadas no nosso país.

Independentemente da vinda ou não à Ucrânia, é suficiente que ele se refira à Ucrânia em todas as audiências gerais às quartas-feiras e também aos domingos. Imagine então o que aconteceria se ele viesse à Ucrânia!

Para os católicos de todo o mundo, as palavras do Papa Francisco alumiam o nosso caminho e ajudam-nos a entender as situações. Os católicos não são apenas os que vão rezar à Igreja, são também políticos, músicos, empresários.

O Papa presidiu à consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria em março de 2022. Muitos ucranianos estiveram nessa altura em Fátima. Também a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima esteve na Ucrânia. Quão importante é esta ligação entre Fátima e a Ucrânia?

Uma semana depois de o Papa Francisco ter consagrado a Ucrânia e a Rússia - preferimos ordenar os países assim - a Maria, os russos saíram da Ucrânia Central.

Uma senhora até veio ter comigo à Igreja e sublinhou que as orações comunitárias eram tão importantes, de tal forma que isto aconteceu no espaço de uma semana. Daí pode ver esta ligação que temos a Fátima.