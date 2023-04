Em Kherson o Sagrado Coração católico ainda bate sob bombas e mísseis

Tudo estremece em Kherson, na Ucrânia. Espanta mesmo que alguém consiga dormir ou até viver com tranquilidade na cidade bordejada pelo rio Dniepre. A linha da frente é feita de água sobrevoada, minuto sim minuto não, pelos engenhos e as artes de guerrear de russos e ucranianos. Os snipers percorrem as margens, com a mira apontada ao inimigo. E é exatamente a um quilómetro do rio que está a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, principal templo católico romano do centro da cidade.



Fomos desaconselhados a visitar pelo perigo de sermos, como qualquer habitante ou edifício de Kherson, um misto de alvo e dano colateral da guerra pela cidade. Por fim, decidimos avançar com a meta interna de não mais de 20 minutos para fazer perguntas e fotografar o espaço.

"O padre Maxim disse-me que você queria encontrar-se comigo no centro da cidade", diz-nos Serguii, doravante o nosso cicerone na Igreja. Sim, perante o cenário de impossibilidade de deslocação por razões de segurança, ponderámos um local intermédio em Kherson. "Mas na véspera de Natal, o centro da cidade foi fortemente bombardeado. Muitas pessoas foram mortas. Toda a cidade é perigosa. Não há nenhum lugar na cidade que seja mais seguro do que outro", avisa o nosso anfitrião, confiante que o melhor é mesmo não sair muito da Igreja.

Não é bem verdade que assim seja, senão a frase seguinte perderia valor face à verdade. "Eu não tenho muito medo. Há pessoas que têm medo de sair à rua porque nunca se sabe quando é que eles começam a disparar. Bem, eu não tenho medo, na verdade. Pego no meu rosário e vou onde tenho que ir". Enquanto Serguii diz isto, as explosões sucedem-se em fundo, provavelmente, a uns quatro ou cinco quilómetros.

Em Kherson ninguém esquece o Natal, sobretudo o último. No dia 24 de dezembro o centro da cidade foi alvo de um intenso ataque russo que fez uma dezena de mortos. Muitos civis foram atingidos quando se encontravam a fazer compras em mercados locais. A cidade estava já em processo de esvaziamento depois de ter sido reconquistada pelos ucranianos.

"As pessoas começaram a sair ainda mais depois da libertação da cidade. Partiram por causa dos tiroteios e bombardeamentos constantes. Estamos sistematicamente sob fogo", diz Serguii, que acumula funções na paróquia.

Professor de inglês e catequista, ele é também o braço direito do padre Maxim Padlevsky na gestão da Igreja e também no altar, como acólito e ministro da Comunhão.

"Sair daqui seria uma traição ao meu padre, ao meu reitor, que confia em mim para tantas coisas", diz o sacristão, que vive na casa paroquial existente na parte traseira da igreja.

Os dias da ocupação

Serguii conta-nos que antes da guerra as missas atraíam mais de duas centenas e meia de fiéis. No início de março, apenas três pessoas compareciam às missas diárias e pouco mais de 10 comungavam ao domingo. Porque partiram, porque ficaram, é uma pergunta em dois sentidos.

"Algumas pessoas não saíram porque é difícil começar tudo. Algumas pessoas não querem ir embora porque não querem deixar os seus pais idosos. E outras pessoas não vão porque simplesmente não querem ir. Por exemplo, eu tenho um lugar para ir, mas não quis sair e fiquei aqui. Se não fosse pela Igreja , já teria saído de Kherson e da Ucrânia".