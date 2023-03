Exclusivo Renascença. Ucrânia admite negociar quando Rússia "retirar instrumentos agressivos"

6. Ucrânia na UE

"Estamos a aproximar os nossos setores económicos ao mercado único europeu. Por exemplo, já temos um sistema elétrico ligado a vós. Quando os russos atingem o nosso sistema elétrico, estão na verdade a atingir o vosso sistema."

"Quando a decisão politica europeia for definitiva estaremos prontos."

7. Corrupção na Ucrânia

"Não estamos a lutar contra a corrupção porque é Bruxelas que o pede. Fazemos isto de forma a vencer, para termos uma Ucrânia prósperas, democrática e europeia. Combater a corrupção mesmo em tempo de guerra significa que o sistema está a funcionar, apesar de dois terços dos inspetores estarem na linha da frente da batalha."

"Assim que exista a mais pequena suspeita de corrupção, como viu com alguns vice-ministros, o Presidente reage imediatamente. As pessoas são demitidas e o julgamento começa. Não há vacas sagradas. Ninguém está imune a uma acusação da Procuradoria. Em tempo de guerra não podemos ter pessoas dessas no poder, a lidar com o setor da defesa ou outros."

8. Mediação de paz

Não precisamos apenas de mediadores. Não é possível ser-se apenas um mediador objetivo quando um país está a sofrer um genocídio e uma agressão contra um país no centro da Europa no século XXI. Não foi a Ucrânia que começou a guerra e não é a Ucrânia que quer o prolongamento da guerra. É outro país que quer essas coisas. A Ucrânia quer a paz. Mas, ao mesmo tempo, a Ucrânia quer trazer de volta todos os territórios."

9. França, Alemanha

"A Alemanha está a apoiar-nos cada vez mais em termos de integração europeia. A posição do chanceler Scholz foi decisiva ao adotar a decisão sobre o nosso estatuto como país candidato."

"Agora estamos a trabalhar com os nossos parceiros alemães e a falar sobre os próximos passos de integração. E sim, acho que a posição da Alemanha mudou para um lado mais positivo."

"O meu Presidente fala regularmente com o Presidente Macron. A sua posição foi também decisiva sobre o nosso estatuto de país candidato. E sim, o Presidente Macron está a apoiar a nossa integração europeia. Note bem as decisões e as condições que acabaram por acontecer durante a presidência da França na UE. Ficará nos livros de história, será lembrada para sempre. Teria que morrer para fazer algo parecido com o que a França fez na presidência."

10. Brasil e a Paz

Quanto à América Latina, há um papel muito importante que poderia ser desempenhado por este continente, que provavelmente foi subestimado pela liderança anterior da Ucrânia. Mas agora, o meu Presidente está pronto para prestar o máximo de atenção e conversar com os líderes desta região. Ele teve uma conversa telefónica muito boa na última semana com o Presidente Lula do Brasil. Eles tiveram uma troca muito boa de ideias, inclusive sobre a fórmula de paz do Presidente Zelensky. As relações entre a Ucrânia e o Brasil poderiam ser não apenas renovadas no plano político, mas económico também. Tínhamos o Brasil como um dos grandes parceiros comerciais da Ucrânia. Depois da guerra, poderemos falar sobre como o Brasil pode investir na renovação da Ucrânia porque o Brasil sabe o que é a Ucrânia. Há muita diáspora ucraniana a viver no Brasil."