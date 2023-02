Um ano de conflito na Ucrânia. Como a guerra mudou o mundo

"A China está a acompanhar de perto um conflito que pode encorajar ou, por outro lado, servir de aviso a Pequim quanto a qualquer tentativa de reclamar a soberania de Taiwan à força", escreve a Associated Press. Por outro lado, a Rússia continua a reforçar laços militares com os regimes da Coreia do Norte e do Irão, e a aprofundar as suas esferas de influência em África e no Médio Oriente, sobretudo por vias económicas. E assim, adianta a agência de notícias, ergue-se o vulto de uma nova "cortina de ferro":

"Num eco da Guerra Fria, o mundo volta a estar dividido em dois campos, com muitos países, incluindo a densamente povoada Índia, a fazerem as suas apostas para verem quem vai sair por cima."

A marcar um ano da invasão russa da Ucrânia, Pequim avançou da retórica para a apresentação de um plano de paz em 12 pontos que propõe, entre outras coisas, a aposta na manutenção da estabilidade das cadeias de abastecimento e o aumento da ajuda aos refugiados e aos esforços de reconstrução da Ucrânia, que segundo um estudo divulgado esta semana precisa de pelo menos 780 mil milhões de euros para se reerguer dos escombros.

Volodymyr Zelensky, comediante tornado Presidente da Ucrânia tornado herói de guerra e rosto de uma nação sofrida, já se mostrou aberto a negociar sob os termos chineses.

O fantasma nuclear

Outro eco da Guerra Fria é, sem dúvida, a retórica nuclear, que tem elevado receios de uma escalada do conflito. Esses receios registaram um novo pico na véspera do 1.º aniversário da invasão russa, quando numa tentativa de pressionar o Ocidente a deixar cair o apoio militar a Kiev, Putin anunciou a retirada do New START, um tratado em vigor desde 2010 para controlar e fiscalizar o armamento nuclear dos EUA e da Rússia.

Entre os combates em torno da central de Zaporíjia, que vieram elevar o espectro de um "novo Chernobyl", e as ameaças veladas do Presidente russo sobre o potencial recurso a armas nucleares, inaugurou-se aquilo que a AP classifica como "uma nova era de incerteza". Essa incerteza já pairava antes da guerra, mas ganhou novo fôlego no último ano, com uma nova corrida ao armamento no horizonte.

"Apesar de ainda não ter atingido as dimensões daquela que opôs EUA e Rússia na Guerra Fria, e de os norte-americanos continuarem a investir 2.5 vezes mais em Defesa do que Pequim, a corrida está a acelerar", destacava a Economist à data da invasão da Ucrânia. Um ano depois, Putin garantiu esta semana que está a "impulsionar a produção de todos os tipos de armas convencionais" e a prestar "maior atenção ao reforço do nosso armamento nuclear".