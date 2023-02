“Putin preparou o regime muito bem para fazer frente às sanções”

O ativista explica, ainda, que Vladimir Putin "encontra alternativas militares, para equipamento que entra na Rússia", enumerando a Turquia, o Cazaquistão e a China como fornecedores destes materiais.

Pavel Elizarov, considera, contudo, que será importante fortalecer cada vez mais as sanções da União Europeia, sobretudo aquelas que limitam a capacidade militar da Rússia.

É uma opinião partilhada pelo antigo embaixador de Portugal em Moscovo, Mário Godinho de Matos, que, à Renascença, sustenta que há sanções que já demonstraram grande eficácia.

"As decisões que foram tomadas em relação aos ao petróleo e ao gás russo, evidentemente que tiveram implicações imediatas e fez até com que uma parte do petróleo do gás esteja agora a ser exportado para outros países, como a China e a Índia. Em relação a um outro conjunto de áreas, estou convencido que as repercussões serão mais a médio e longo prazo, porque existem circuitos de eventualmente paralelos", defende.