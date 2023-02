Um ano de Ucrânia. E agora? "Devemos estar preparados para uma guerra longa e sangrenta"

Pode a Europa ser vencida pelo cansaço e pelo prolongamento do conflito?

Aurimas Švedas declara-se “muito otimista” em relação à sintonia de posições entre os 27 estados-membros da União Europeia e lembra que “a Europa tem valores que está disposta a defender, mesmo que isso implique sacrifícios para a nossa qualidade de vida”.

E Zelensky será vencido pelo cansaço e pela destruição infligida pela artilharia russa?

“Mais do que ninguém, são os próprios ucranianos os primeiros a estarem dispostos a pagar um preço elevado pela sua independência”, responde este professor de História Política, para quem “a esmagadora maioria da sociedade ucraniana apoia o seu Presidente e quer derrotar as tropas russas no terreno de batalha”.

“Suponhamos que Zelensky quer iniciar negociações com o Kremlin. Ele não pode fazer isso, porque não há necessidade ou razão para dialogar. Por isso é que Zelensky e Putin só falam no mesmo objetivo. Eles estão prontos para resolver todos os problemas no campo de batalha”, conclui.

Depois de Putin? “O futuro dos russos será muito triste”

Depois do discurso de Vladimir Putin, na passada terça-feira, resta a Aurimas Švedas a certeza de que o líder da Federação Russa “está pronto para prolongar a guerra”.

Dois dias depois, no comício que assinalou o Dia dos Defensores da Pátria, perto de 200 mil pessoas encheram o Estádio Luzhniki para escutar um breve discurso em que Putin elogiou o esforço e o sacrifício dos militares russos em missão na Ucrânia.

A exaltação nacional convive, lado a lado, com a contestação, quase sempre silenciada, de opositores e, também, das mães dos soldados russos mortos em combate, cujo número difere em função das fontes.

Quando Putin chegar ao fim do seu mandato, qual das duas vai prevalecer? Exaltação ou contestação?

Švedas não tem dúvidas de que “toda a exaltação ali é fabricada” e que a contestação interna “é muito grande, só não é conhecida no exterior”.

O problema, diz, “está no ADN dos povos e, no caso da Rússia, a herança é de despotismo. A sociedade russa não tem qualquer experiência em viver democraticamente”.

“Tenho de admitir que, depois de Putin, o futuro da sociedade russa continuará a ser muito triste”, lamenta.