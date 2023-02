China não irá fornecer armas à Rússia, diz Sérgio Sousa Pinto

Mas têm havido avisos nesse sentido por parte dos Estados Unidos, por exemplo, e Portugal também fez nos últimos dias declarações, quer o ministro dos Negócios Estrangeiros, quer o Presidente da República, no sentido de a China não se aproximar desta maneira da Rússia.

Estou convencido que a China não se aproximará da Rússia da forma que seria para nós verdadeiramente inaceitável, ou seja, fornecendo apoio militar à Rússia, não tanto por causa das posições que as figuras representativas do Estado português possam tomar no palco Internacional, mas porque a China tem uma compreensão da política Internacional muito assente na identificação do que é o seu interesse próprio.

E a China, sendo um país muito envolvido na interdependência económica inerente à globalização não tem qualquer vantagem em agravar o seu relacionamento com países parceiros e a Europa é um parceiro importantíssimo da China. Não vejo que a China pusesse em crise as suas relações económicas de grande interdependência e complementaridade com a Europa em virtude do conflito na Ucrânia.

O Presidente da República disse ainda esta semana que a vinda de uma nova embaixadora ucraniana para Portugal, substituindo a anterior, tornaria possível agilizar uma viagem a Kiev é. Este é um sinal que é preciso dar por parte de Portugal, uma ida a Kiev da mais alta figura do Estado português?

É, porque tem justamente essa importância simbólica e a importância simbólica é muita, tudo o que releva do simbólico é muito importante. Nós temos que contribuir também para o esclarecimento da opinião pública europeia e, neste particular, da portuguesa, fundamentalmente do que está em causa aqui são interesses que não têm só a ver com os interesses da Ucrânia, bater pela sua liberdade, pelo seu direito a existir na Comunidade das Nações como um Estado soberano e não como um Estado tampão, um satélite subordinado aos interesses geo-estratégicos da Rússia.

Nós estamos a bater-nos pela prevalência do Direito Internacional, que é um factor enorme de segurança coletiva e também contribui decisivamente para a nossa segurança nacional e, portanto, são os nossos interesses que estão em causa, porque os nossos interesses estão em linha com a prevalência do direito internacional e com uma ordem externa que é regulada pelo direito e não pela lei do mais forte.

Há também a previsão de o presidente da Assembleia da República fazer, pelo menos foi convidado de fazer uma visita a Kiev. Em 2023, acha que isso pode acontecer com a presença de uma delegação de deputados e de elementos da Assembleia da República?

Acho que sim. Acho que tudo isso são iniciativas positivas que contribuam para essa conscientização europeia e portuguesa. Não é só um sinal que é dado aos nossos amigos, os ucranianos, que nós apoiamos dentro daquilo que são as nossas possibilidades, mas também, para reforçar uma consciência nacional que a questão ucraniana é uma questão vital, também para nós. Porque o que está em causa é saber em que tipo de mundo é que nós queremos viver.

Nós queremos viver num mundo submetido a uma ordem jurídica acordada livremente pelas Nações, depois dos horrores do século XX e da Segunda Guerra Mundial, uma ordem jurídica Internacional que é muito imperfeita, que não tem uma força de coação que impõe ao cumprimento pelo direito, como acontece na ordem interna dos Estados, em que temos instituições que garantem que nós sejamos efetivamente um Estado de direito. A ordem Internacional não está submetida a esse primado da lei do direito Internacional, mas é contudo, com todas as suas imperfeições, um progresso histórico enorme para a humanidade, enorme para a Europa, que é um continente martirizado pela guerra, é um dos pontos mais historicamente mais instáveis e mais atreitos a conflitos militares. É isso que nós vemos de observação da história, mas nós aprendemos duramente, aprendemos uma lição horrível, uma lição altamente traumática com as experiências dos dois conflitos mundiais do século XX.

Portanto, nós estamos especialmente bem colocados para perceber as vantagens de conseguirmos submeter as relações entre os Estados, não ao princípio do abuso, da brutalização dos fracos pelos fortes, mas da ordem Internacional, onde as fronteiras são respeitadas, onde o direito à liberdade de cada Estado existir no concerto Internacional, livre e independente, com voz própria, sem ser uma espécie de Estado vassalo dum vizinho mais poderoso. Isto também é do nosso interesse vital. É essencial que nós saibamos criar as condições para que os nossos filhos herdem uma ordem externa tão decente e regulada pelo direito e pelos valores universais, como foi aquela que nos foi legada.