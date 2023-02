Os feridos inquebráveis de Lviv

O resultado de que fala é a reabilitação. A prótese deixa de ser um aparelho, passa a ser a fonte de uma ténue esperança de voltar a servir de alguma forma o seu país em guerra. "Sei que é muito complicado voltar desta forma", confessa Yevhenni, ainda muito ligado aos camaradas de armas que deixou no Leste.

As chamadas para o Donbass levantam-lhe o humor. "Preocupo-me muito com eles, são como a minha família", confessa este homem de Zhythomyr, orfão de pai e mãe.

Uma casa de consertos

Os corredores do Centro Nacional de Reabilitação também servem para conduzir os feridos de guerra à esperança de dias melhores.

Tal como Yevhenni se inspira num outro amputado mais avançado nesta nova vida de próteses, as salas do complexo hospitalar servem para fornecer força aos traumatizados de todas as espécies que entram no Centro Unbroken. Foi assim batizado, com nome de um projeto de saúde que quer espelhar o espírito inquebrável dos ucranianos em guerra.

Tudo se conserta, acreditam, mesmo as fraturas mais difíceis de cicatrizar. Trata-se de um centro hospitalar público, de uso civil e militar, que inclui todo o processo de reabilitação, fisioterapias e acompanhamento psicológico adequado a vítimas de guerra.

O Centro Unbroken já tratou quase 15 mil feridos, incluindo muitas mulheres e crianças com fragmentos de engenhos que explodiram nas suas terras devastadas pelos combates. Com alguns desses estilhaços, foi mesmo construída uma cruz metalizada entregue em mão ao Papa Francisco em dezembro pelo presidente da Câmara de Lviv e pelo diretor do Centro Unbroken.

"Temos uma lista de espera de mais de 100 pessoas, mas não conseguimos dar-lhes alojamento por falta de espaço."

O complexo alberga alas pediátricas e também zonas exclusivas para mulheres e emprega cerca de quatro mil profissionais, entre médicos, enfermeiros e assistentes.