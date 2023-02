“O futuro não será favorável a Portugal se continuarmos como um país adolescente e do Instagram"

Estamos a sofrer da doença do presentismo, deixámos de ler história, olhamos só para o momento e só interpretamos a política internacional à luz de um acontecimento.

E é por isso que os decisores políticos em Portugal, mas também no estrangeiro, dizem que todos os problemas que nós temos hoje são por causa da guerra na Ucrânia. Mas também disseram o mesmo durante a pandemia. Acho que temos de ter mais recursos teóricos. O nosso ângulo de visão tem de ser bastante mais longo do que tem sido para percebermos as “ondas da história” e no fim de contas, podemos interpretar melhor o momento que vivemos.

Em toda a sua reflexão cita sempre clássicos. Eles ensinam-nos a perceber por onde o mundo há de caminhar, mesmo que não nos diga para onde?

Os textos clássicos são fundacionais e devem fazer parte da educação de qualquer pessoa. É importante continuar a ler Heródoto, Tucídides, Homero, Políbio, Tácito, Plutarco.

Por exemplo, quando assistimos a períodos de grande dissensão interna, vale a pena ver ler por exemplo as linhas de Tucídides sobre o colapso da democracia ateniense. Vale a pena ler Políbio exatamente pelas mesmas razões por que ele estudou o sistema constitucional romano.

Temos também Tácito porque houve momentos muito difíceis na história romana que são, do meu ponto de vista, particularmente atuais. Ter esse recuo histórico para mim é importante e acho que quem escreve sobre o mundo deve ter uma educação literária. Mas, como eu tento mostrar no livro, também deve falar com cientistas e pessoas de áreas completamente diferentes, que têm coisas muito interessantes para dizer e conceitos muito interessantes de física e matemática.