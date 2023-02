“A lógica russa de confrontação é deliberada. O regime precisa de um inimigo externo"

Do ponto de vista ideológico, há grandes semelhanças na visão que Xi Jinping e Vladimir Putin têm sobre o futuro da ordem internacional. A ideia da multipolaridade está toda aí. O meu argumento é que a forma como a guerra tem evoluído aumenta a dependência de Moscovo em relação à China. E à medida que se fazem sentir as sanções que os Estados Unidos e os países europeus impuseram à Rússia, a penetração chinesa na Rússia, em termos comerciais e tecnológicos, vai ser cada vez maior.

O tema foi levantado recentemente num seminário em Nova Deli, na Índia. Os indianos sempre foram um aliado tradicional da Rússia e levantaram o receio de a Rússia não passar a ser um parceiro júnior da China.

"As forças russas - e a doutrina russa militar acentua isso - foram estruturadas para uma manobra defensiva, dentro do seu território ou relativamente perto da sua fronteira no caso de uma guerra à volta da Rússia. Nunca foram estruturadas para este tipo de guerra."

O embaixador russo na Índia respondeu, até de acordo com a história, que a Rússia nunca foi um parceiro júnior de ninguém. E é verdade. Mas esta guerra tem vindo a evoluir com perdas humanas muito significativas, o exílio ou autoexílio de uma geração altamente qualificada - que é muito importante para o futuro de qualquer país - e a quebra de receitas de exportação de energia.

A Rússia continua a exportar energia, mas a um preço muito mais baixo, com consequências para as finanças públicas. A continuação desta guerra só será possível com um sobre esforço muito grande da economia russa. Quanto mais tempo isto durar, mais difícil será gerir a relação com Pequim, que tem sido muito hábil em camuflar aquilo que me parece ser uma das grandes transições de poder na política internacional, que é a transição de poder da Rússia para a China.

Porque desafia a ideia de uma transição de poder dos Estados Unidos para a China?

Há de facto uma transição de poder em curso. A prazo, Estados Unidos e os países europeus serão obviamente menos poderosos e influentes do que foram no passado. Isso é perfeitamente natural. Mas esta ideia de uma transição de poder dos Estados Unidos para a China assenta numa visão linear do futuro da China, ou seja, é assim que nós pensamos em Portugal e noutros países. Olhamos para as taxas de crescimento económico da China nas últimas décadas e assumimos que continuarão a ser as mesmas até 2050.

"(...)a Rússia obviamente terá mais dificuldade em substituir o equipamento do que a Ucrânia, que, basicamente e à medida que a guerra continua, está a ser integrada em toda a logística militar, doutrina, métodos, formação e equipamento da Aliança Atlântica."

O argumento que eu defendo é que provavelmente isso é impossível. Não é possível continuar a crescer e não há muitos exemplos desse ritmo na história económica. A sociedade chinesa vai começar a envelhecer muito rapidamente, isso obviamente terá consequências. Quando olhamos para a China, só damos atenção às províncias costeiras, que são realmente “porta-aviões logísticos” da globalização difíceis de substituir. Mas fora das províncias costeiras vivem 900 milhões de chineses, que para nós não existem, onde 60% das crianças não acabam o ensino secundário.

E, portanto, a China, como todos os países, terá dificuldades significativas nas próximas décadas. E isso leva-me à conclusão de que o horizonte temporal da oportunidade de Xi Jinping é muito mais curto do que nós pensamos na Europa.

Xi Jinping hoje é um homem central da China, tal como Putin também é na Rússia. Como é que compara estas duas lideranças?

O Partido Comunista da China aprendeu - mas também estudou muito bem - as razões pelas quais o sistema soviético foi um falhanço e entrou em colapso. Isso foi algo que preocupou a liderança do Partido Comunista da China que seguiu um caminho muito diferente daquele que foi seguido na União Soviética e depois na Rússia.

"Há um grupo muito pequeno de pessoas na Rússia que basicamente privatizou o país e que agora tomou uma opção, do meu ponto de vista catastrófica para o futuro da Rússia, pela hipercentralização do poder em Vladimir Putin. "

Isso explica parte da divergência em termos de trajetória. A China sabe que o futuro continua a depender da sua integração no sistema financeiro internacional e precisa de ter acesso a tecnologias muito avançadas.