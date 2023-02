Abuso de menores. Instituições religiosas britânicas em mudança, mas com trabalho por fazer

Para a líder da IICSA, há um problema de identificação e denúncia insuficiente de casos. Se olharmos para o caso de Ampleforth, um colégio católico privado de elite onde se descobriu abuso sistémico, o inquérito encontrou “várias alegações que nunca foram referidas à polícia, tendo sido resolvidas internamente”.

O relatório aponta que, no caso das instituições católicas, 19% das queixas nunca foram passadas às autoridades. Como se pode combater essa falha na denúncia? Alexis Jay diz que “uma das condições para ter um bom sistema de proteção infantil é fazer com que seja obrigatório reportar qualquer caso às autoridades”.

No último relatório produzido pelo inquérito foi recomendada essa obrigatoriedade, para que “qualquer pessoa numa posição de confiança, como um padre, tenha de reportar qualquer indicação de abuso sexual de menores, com possíveis implicações na justiça se não se reportar”. Para a presidente do inquérito, essa medida é uma das sugestões “mais importantes” feitas pela comissão porque “acontece em várias áreas, mas no contexto religioso há em particular uma relutância extrema em reportar ou envolver alguém do mundo exterior nestes casos”.

A voz das vítimas

Para a professora Alexis Jay, as vítimas estiveram “no coração do inquérito” desde o princípio, uma visão que é partilhada por Helen Ryan, diretora de estratégia do Truth Project, que funcionou em paralelo com a comissão, porque “um inquérito tem de ter as vítimas no centro do que está a ser feito, garantir a sua voz durante os trabalhos para que sintam que contribuíram para o resultado final. Elas são o ponto final de um falhanço sistémico, percebem melhor que ninguém.”

À Renascença, Helen Ryan diz que o Truth Project “nunca foi um projecto centrado nos números”, mas adianta que no final foram ouvidas quase 6.500 pessoas. E ouvir não quer dizer “saber o que aconteceu e quando, mas o que significou para elas, que impacto teve nas famílias, na saúde, na sua vida”.

Depois de serem abordados grupos de vítimas já existentes, o projeto apostou numa campanha de publicidade nacional para chegar a mais pessoas e, com isso, “mudou a narrativa sobre o abuso de crianças, porque as pessoas começaram a falar sobre os anúncios, encorajou conversas”, explica Helen.

A campanha foi uma forma de alcançar mais pessoas, mas também de “fazer com que as pessoas sintam que é algo sobre o qual podem falar no dia-a-dia, e que serão ouvidas sobre alguém numa posição de autoridade”.

Todos os dados foram utilizados para informar e estabelecer as recomendações feitas pela comissão de inquérito, e “foi importante para as pessoas saberem que podiam partilhar e verem de que forma isso seria útil para o inquérito”. Essa, acredita Helen, é uma das razões que motiva vítimas:

“É uma coisa muito altruísta, vir a um inquérito; relembrar e partilhar a sua experiência não é fácil e somos muito agradecidos por isso.”

Os participantes partilharam a sua experiência numa só sessão, tendo apoio de terapeutas especializados nas quatro semanas anteriores e nas duas semanas seguintes. Durante a sessão, “a chave foi que não lhes fizemos perguntas, a experiência era do participante, por isso eles tinham controlo sobre o que partilhavam e onde paravam”.

Quando os participantes não sabiam onde começar, algumas perguntas básicas feitas por um “facilitador” davam o mote. Em qualquer caso, os participantes podiam falar só sobre o impacto ou sobre o que acham que devia mudar, mas não tinham de falar em específico sobre o abuso.

“Só tentámos retirar mais informações quando havia crianças em risco no presente, apesar de não termos poder para investigar”, conta Helen. Nalguns casos foram ouvidas pessoas de “60 ou 70 anos que nunca tinham contado a ninguém o que lhes aconteceu”.

Os testemunhos

Ouvidas mais de 6.500 pessoas, o Truth Project publicou um documento com os testemunhos de muitos dos que quiseram partilhar a sua história. Esses testemunhos permitiram estabelecer que 6% dos abusos foram cometidos num contexto religioso. Estes são alguns exemplos que incluem instituições religiosas, não podendo ser possível estabelecer através da leitura se os agressores pertenciam à Igreja Católica ou Anglicana.