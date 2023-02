Freira portuguesa relata cenário na Síria: "As pessoas não sabem para onde ir"

"É uma grande tragédia"

Em Portugal, Ghália Taki, uma cidadã síria que coordena o gabinete de interpretação do Serviço Jesuíta aos Refugiados, revela enorme preocupação com o que se passa no seu país e diz mesmo que já recebeu notícias de morte de alguns familiares.

Segundo conta à Renascença, é provável que "haja muitos mais" mortos e que as equipas de socorro "conseguem ouvir gritos" das pessoas que estão presas por baixo das derrocadas.

"É muito difícil seguir à distância e esta sensação de não ser capaz de fazer alguma coisa. É uma grande tragédia. Há muitas pessoas que perderam as suas casas e estão agora nas ruas com temperaturas abaixo de zero", relata.

Ghália Taki pede à comunidade internacional para "intervir imediatamente".



"Todos têm direito à proteção e à vida", apela.