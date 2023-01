Leopard 2 na Ucrânia? "Não sei se vale a pena pensar nisso", admite militar

O desencontro de versões entre ministros é, segundo este militar, mais um sinal do “desinvestimento de sucessivos governos nas Forças Armadas” num cenário em que “a manutenção destes carros é caríssima, exige, quer pessoal treinado em condições, quer verba”.

“Visto de uma forma simplista, tudo é possível”

Este é um argumento corroborado pelo Major-General Carlos Branco que olha para Portugal como “aquele pobre que tem as calças e os sapatos rotos e ainda oferece a camisa”.

A imagem serve para justificar o argumento de que a cedência de quatro Leopard 2 a Kiev será uma “medida pouco sensata, tendo em conta a exiguidade de meios disponíveis”.

“Visto de uma forma simplista, tudo é possível. Pensar que vamos colocar carros de combate na Ucrânia hoje, e que amanhã estamos prontos para combater, isso é um exercício de ignorância”, adverte o militar, em declarações à Renascença.

Questionado sobre a necessidade de, em 2008, o Estado português ter adquirido 37 destes tanques de última geração aos Países Baixos, Carlos Branco lembra que “Portugal precisa de uma unidade orgânica e estes 37 carros de combate não permitem que essa unidade orgânica se constitua”.

E vai mais longe, em resposta aos críticos do que aparenta ser um elevado número de veículos de combate: “Se alguém achar que Portugal deve-se resumir ao seu retângulo e não deve participar no esforço coletivo, se não quisermos participar nos exercícios da NATO, se não tivermos qualquer tipo de ambição e de projeção em termos de política externa, até podemos sair da NATO, ou nem ter Forças Armadas”.

Já quanto à disponibilidade assumida pela ministra da Defesa para acolher militares ucranianos para receber formação, o Major-General Carlos Branco alerta “isso também não pode ser visto de forma leviana e as pessoas têm de saber do que estão a falar: só dou treino em função do equipamento que tenho”.