Pelo menos 300 pessoas detidas na invasão ao Congresso brasileiro

O que disse Lula?

Lula da Silva garantiu que todos os que tenham participado ou estado por trás do ataque serão punidos exemplarmente. "Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal [Brasília] com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública", disse Lula da Silva, em conferência de imprensa.

Lula da Silva apelidou os invasores de "verdadeiros vândalos" e "fascistas fanáticos", e garantiu que "todas as pessoas" que participaram no ataque "serão encontradas e punidas".

O Presidente do Brasil responsabilizou também Jair Bolsonaro pela invasão.

"Esse genocida não só provocou e estimulou isto como, quem sabe, está a estimular pelas redes sociais. A culpa também é dele. É da responsabilidade dele e dos partidos que o sustentam", acusou.

Jair Bolsonaro está envolvido?

Numa primeira reação à invasão, Lula da Silva acusou o ex-presidente do Brasil de estar ligado à invasão do Congresso – mas não disse expressamente e em que nível de organização.

Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos da América, desde o final do ano passado, não tendo, inclusive, estado presente na tomada de posse de Lula da Silva, a 1 de janeiro deste ano, reagiu ao sucedido através das redes sociais.

O ex-presidente do Brasil condenou as “depredações e invasões de prédios públicos” e rejeitou qualquer envolvimento.

“Repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil”, escreveu.

O que acabou de acontecer no Brasil é uma repetição do ataque ao capitólio nos EUA?

Há algumas semelhanças, mas também diferenças importantes.

No caso dos EUA, a invasão ocorreu ainda antes de Joe Biden ter tomado posse. Não houve indicações de que a polícia do Capitólio tenha sido conivente com os seguidores de Trump. E o ex-presidente norte-americano esteve presente e incitou, diretamente, os manifestantes a avançar.

No Brasil, Lula já é Presidente há uma semana. Terá existido algum tipo de colaboração das forças policiais. E Jair Bolsonaro está fora do país.

Como reagiu Portugal? E o mundo?

Sem surpresa, tanto o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como o Governo já vieram a público repudiar o sucedido em Brasília.

Em declarações à Renascença, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou o apoio de Portugal ao novo Presidente do Brasil, Lula da Silva, e lamenta o que apelida de atos "inconstitucionais e ilegais".

"O que se trata é de afirmar que é inaceitável e é de repudiar uma atuação como esta, que é manifestamente inconstitucional e ilegal", disse.

Por sua vez, o Governo emitiu um comunicado a condenar "as ações violentas e desordem que hoje tiveram lugar em Brasília, reiterando o seu apoio inequívoco às autoridades brasileiras na reposição da ordem e da legalidade"

Já entre a comunidade internacional, Joe Biden, Presidente dos EUA, considerou "escandalosa" a violência protagonizada pelos bolsonaristas, enquanto a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, se mostrou "profundamente preocupada" com o que aconteceu em Brasília.

Através do Twitter, Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu, também já demonstrou a sua "condenação absoluta" do "ataque às instituições democráticas" brasileiras, revelando ainda o "total apoio" do bloco comunitário a Lula da Silva.