Invasão em Brasília marca a "perda de legitimidade democrática" de manifestantes bolsonaristas

Justamente o próprio presidente Lula, esta manhã, em pleno processo de limpeza do Palácio do Planalto, depois da invasão, reuniu com as mais altas figuras do aparelho judicial, do aparelho legislativo e do militar. A ideia é justamente passar essa imagem de normalidade, de união dos vários poderes? Sendo certo que, como sabemos, não só a Polícia Militar do Distrito Federal demorou para agir como as Forças Armadas deveriam, num certo sentido, ter posicionado com maior contundência em relação às acomodações em frente dos quartéis. O que levanta, evidentemente, a velha questão das bolsas bolsonaristas. A tendência destes governadores e destes responsáveis pela Polícia Militar, pelas Forças Armadas é de moderar o seu discurso e colocarem-se ao lado das decisões da Justiça Federal?

Nós sabíamos que parte das Forças Armadas estava com Jair Bolsonaro. Ele próprio cooptou para o seu governo centenas de milhares de militares, nomeadamente militares da reserva, o que lhe dava uma certa legitimidade junto do corpo militar. E a própria maneira como as Forças Armadas se pronunciaram, por exemplo, aquando das eleições, num discurso relativamente equívoco, a meu ver, fez com que muitos destes setores policiais, por exemplo, ficassem a meio caminho entre, por um lado, respeitar a legalidade revelada pelas urnas a um candidato como Lula.

Tinha acabado de ser eleito só por metade do Brasil, sabendo que tinha na outra metade uma elevada rejeição e, portanto, há uma dúvida aqui sobre se as Forças Armadas não teriam um papel nesta matéria.

A dúvida punha-se, na altura, sobre se as Forças Armadas teriam vontade de começar um golpe militar. Penso que, para quem conhece as Forças Armadas brasileiras, estão interessadas mais em manter um papel, digamos, de condicionamento político à distância, do que propriamente intervir num golpe militar que as isolaria. Este mundo não está para isso. O Brasil ficaria completamente ainda mais isolado do que ficou com o Jair Bolsonaro, com militares no poder.

Mas os militares mantiveram sempre uma ambiguidade, porque ficaram muito feridos pelo período de Dilma Rousseff, quando, a certa altura, aquilo que parecia ser um compromisso histórico no sentido de não escavar mais naquilo que tinha sido a ditadura militar em 64 e 89 pareceu ser posto em causa. E muitas ficaram, digamos, em causa nesse momento, no sentido de dizer se calhar vai mais longe e isto volta a por o nosso papel histórico, digamos, sobre crítica.

Fez com que, a meu ver, alguns setores políticos, mas também policiais, ficassem a meio caminho e muita desta hesitação no sentido de perceber o que é que os militares vão fazer.

E havia a dúvida sobre os militares. Não estariam incrustados, por exemplo, em ser chamados como garantes da ordem pública, não para pôr em causa, não para fazerem uma ditadura militar, mas para que o poder político ficasse a dever o favor de regressarem, digamos, de terem sido eles os únicos capazes de compor a ordem.

A circunstância destes manifestantes terem passado a tal linha vermelha da violência e, em particular, terem atacado as três instituições do poder, levou-os demasiado longe e os militares ficaram entre a espada e a parede neste aspeto e não puderam ter qualquer outra reação que não agora, complacentemente, aceitarem a decisão do poder civil.

E, portanto, correu tudo bem, correu tudo até tão bem quanto poderia ter corrido.