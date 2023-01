Ataque ao Capitólio. Dois anos depois, "uma parte considerável do eleitorado está saturada de Trump"

Foi a menos de um mês de se marcarem os dois anos do ataque ao Capitólio que um comité bipartidário de investigação ao caso, criado pelo Congresso, recomendou que o ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, seja formalmente acusado de conspiração e incitamento à insurreição.

A 6 de janeiro de 2021, apoiantes do Presidente cessante invadiram o Capitólio na tentativa de reverter a vitória eleitoral de Joe Biden, um evento inédito na história dos EUA. No mês anterior, concretamente a 19 de dezembro de 2020, Trump tinha apelado abertamente aos seus seguidores no Twitter para se juntarem e o ajudarem a manter a presidência. Nos dias seguintes, membros de grupos como os Oath Keepers, os Proud Boys, QAnon e os Guardiões da Liberdade da Flórida mobilizaram-se, muitos encorajando o uso de armas brancas e de fogo.

Semanas depois, durante quase quatro horas até as autoridades conseguirem dominar os invasores, sete pessoas morreram e mais de 150 agentes das autoridades ficaram feridos. Foi o culminar de quatro anos de uma administração Trump "altamente polarizadora", que "aprofundou as divisões políticas e culturais do país" e em que "havia terreno para favorever um evento desta natureza", destaca à Renascença Lívia Franco, especialista em Assuntos Políticos da Universidade Católica.

"Eram estas as condições em que se encontravam os Estados Unidos em janeiro de 2021", recorda a especialista. Dois anos depois, marcados esta sexta-feira, algumas coisas mudaram na sequência da invasão, mas há questões que continuam em aberto, entre elas o que vai acontecer a Trump e qual o legado deste episódio para os EUA.

Um 6 de janeiro simbólico

No contexto eleitoral norte-americano, o 6 de janeiro que segue um ato eleitoral é sempre o dia da chamada “joint session”, ou “sessão conjunta”. Neste dia, o vice-presidente, enquanto presidente do Senado, conta os votos do Colégio Eleitoral, definido em plebiscito no mês de novembro.

Em 2021, o que os apoiantes de Trump pretendiam era impedir essa contagem de votos, sob o argumento de que a eleição teria sido fraudulenta. A crença foi sendo alimentada pelo próprio Trump e por elementos do Partido Republicano e meios de comunicação social como a Fox News, que já depois da vitória de Biden passaram semanas a alimentar a especulação sobre irregularidades na contagem dos votos em estados-chave, em particular votos por correspondência.