Lula inaugura nova era sem Bolsonaro e com ameaças de violência

Luiz Inácio "Lula" da Silva regressa este domingo à presidência do Brasil, 12 anos depois de ter abandonado o Palácio do Planalto e dois meses depois de ter derrotado Jair Bolsonaro na segunda volta das eleições presidenciais.

A sessão solene de tomada de posse do 39.º Presidente do Brasil está marcada para as 14h30 em Brasília (17h30 em Lisboa) e é, desde já, histórica, depois de na sexta-feira o Presidente cessante ter abandonado o país rumo a um resort do ex-Presidente dos EUA, Donald Trump.

A partida para os Estados Unidos deu-se depois de Jair Bolsonaro publicar no YouTube a sua última mensagem vídeo enquanto chefe de Estado do Brasil.

Visivelmente emocionado, tentou justificar as escolhas feitas durante um mandato tumultuoso que viu a pandemia de Covid-19 matar quase 700 mil cidadãos e a desflorestação da Amazónia intensificar-se.

"Tenho a certeza de que dei o meu melhor", disse o ultraconservador, admirador confesso da ditadura militar, que já depois de perder as eleições decidiu indultar os responsáveis pelo massacre de Carandiru -- e que não vai estar em Brasília para passar a presidência a Lula e ao seu "Governo capenga".

Receios de violência

Sem data para regressar ao Brasil, o ex-Presidente vai ficar hospedado numa propriedade de Trump na Flórida, o mesmo Trump que está a ser investigado por "conspiração" para impedir a tomada de posse de Joe Biden, seu sucessor, há quase um ano.

O destino que escolheu no que muitos classificaram como a sua "fuga" veio adensar os receios de uma revolta armada por apoiantes extremistas do ex-Presidente depois de semanas de tumultos.

Como destacava o correspondente do The Guardian em Brasília na sexta-feira, as últimas semanas foram marcadas por uma série de incidentes com gangues de Bolsonaristas enraivecidos, entre eles pregadores evangélicos, mineiros da Amazónia e empresários ultraconservadores.

Houve motins na capital, veículos incendiados e uma tentativa de invasão de uma esquadra da polícia.

Este sábado, um homem foi detido por alegadamente planear um ataque à bomba no aeroporto; George de Oliveira de Sousa, de 54 anos, teria um camião cheio de combustível pronto a explodir no aeroporto de Brasília em protesto contra a tomada de posse de Lula.