Queda de míssil russo recebida com "incredulidade", conta professor português a viver na Polónia

A queda de um míssil de fabrico russo na zona de Przewodów, junto à fronteira entre a Polónia e a Ucrânia foi recebida com um “sentimento de incredulidade”, conta à Renascença Ricardo Rato, um professor português da Universidade de Lublin, a cerca de 70 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

Ricardo Rato estava a meio de uma aula quando recebeu a notícia.

“Partilhei esta informação com os meus alunos, que são todos polacos, e o sentimento geral foi de alguma tensão, alguma apreensão, mas sobretudo de incredulidade”, diz.

Ricardo Rato sublinha, no entanto, que, apesar da gravidade deste incidente, os polacos, de uma maneira geral, não temem uma mudança radical no curso do conflito na Ucrânia, no sentido de um envolvimento da NATO. Pelo menos, não por agora.