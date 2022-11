Polónia invoca o Artigo 4 da NATO. O que é que isso quer dizer?

O Artigo 4 já foi invocado anteriormente?

O Artigo 4 já foi acionado, contando agora com a invocação da Polónia, oito vezes.

O exemplo mais recente foi no início da invasão russa à Ucrânia, quando a Bulgária, a Chéquia, a Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Polónia, a Roménia e a Eslováquia pediram para os países da NATO reunirem.

Há um ano atrás, depois da morte de soldados turcos na Síria, o artigo também foi acionado a pedido do país liderado por Erdogan.

O Artigo 4 pode significar uma intervenção militar da NATO?

Pode, mas os países também podem decidir no sentido contrário. O Artigo 4 prevê apenas uma discussão e análise de uma situação de ameaça a um dos países membros e não uma tomada de ação concreta.

Os 30 membros da NATO podem decidir não tomar qualquer tipo de ação, depois de reunirem entre si. Por exemplo, no caso da Turquia, no ano passado, a NATO decidiu não agir.

No entanto, se os Estados aliados assim entenderem, a conclusão do processo do Artigo 4 pode significar uma tomada de posição militar.

E o que é necessário para invocar o Artigo 5?

O analista Francisco Pereira Coutinho defende que seria preciso provar intenção de ataque à Polónia para países da NATO invocarem o Artigo 5 do tratado, no caso da queda de alegados mísseis russos em território polaco.

"Para o Artigo 5 ser aplicado é necessário que haja um ataque armado. Mas, mais do que isso, é preciso que haja intenção, o que claramente ainda não está provado", explicou à Lusa Francisco Pereira Coutinho, professor de Direito Público Internacional da Nova School of Law.

Não há, por isso, para já, provas mínimas da intenção desse ataque e Pereira Coutinho realça que as informações que circulam mencionam apenas dois mísseis que teriam atingido um trator agrícola, ou seja, nada que indique uma operação coordenada de ataque a um país.