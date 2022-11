Eleições intercalares foram "uma enorme derrota de Donald Trump", diz Eduardo Paz Ferreira

O professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Eduardo Paz Ferreira, considera que os resultados das eleições intercalares nos Estados Unidos da América (EUA) são "uma enorme derrota de Donald Trump", que apoiou candidatos mais radicais que não tiveram o resultado esperado.

Neste momento, a disputa pelo maioria no Senado ainda está em aberto com toda a atenção nos estados do Arizona, Georgia e Nevada.

Já na Câmara dos Representantes, os republicanos devem mesmo alcançar maioria, apesar de ser mais reduzida do que o esperado.

E é neste contexto que Eduardo Paz Ferreira diz que a noite eleitoral deu mais sinais positivos aos Democratas do que aos Republicanos.

"A sensação que dá é que o ambiente era de tal forma pesada e de terror, que terá havido alguma retração dos eleitores Democratas nas sondagens, mas na realidade foram muito importantes. Todos os referendos que foram aprovados nestas eleições foram no sentido progressista", realça.