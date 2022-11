Do famoso doutor Oz ao "Trump de saias". As corridas-chave das "midterms" nos EUA

Já o tinha sido em 2018, quando perdeu para Kemp, e as sondagens indicam que a derrota poderá repetir-se. Não só o atual governador republicano goza dos louros de ser recandidato num estado economicamente forte, como também apela a várias fações dentro do Partido Republicano, após ter derrotado nas primárias o candidato David Perdue, apoiado por Trump.

Corrida ao Senado federal: Herschel Walker (R) vs. Rapahel Warnock (D)

A vitória de Warnock foi decisiva para garantir o controlo democrata do Senado, mas agora o pastor da Igreja Batista Ebenezer em Atlanta – onde Martin Luther King costumava pregar – enfrenta um adversário de peso, também afro-americano.

Apesar de uma campanha repleta de gaffes da parte do candidato republicano, as sondagens indicam uma corrida renhida de Warnock contra Walker, ex-estrela de futebol americano conhecido de muitos mas com zero experiência política que, recentemente, sugeriu que o "ar poluído da China substituiu o ar da América".

Ohio

Corrida ao Senado federal: Tim Ryan (D) vs. JD Vance (R)



Durante uma energética campanha, o congressista democrata Tim Ryan apresentou-se como um moderado terra-a-terra, por oposição a Vance, que acusou de ter trocado o Ohio por São Francisco para fazer milhões em Sillicon Valley.

Autor do bestseller "Hillbilly Elegy" e um dos primeiros a prever o fenómeno Trump antes das presidenciais de 2016, o republicano costumava ser um crítico do agora ex-Presidente, mas com o tempo tornou-se seu grande apoiante.

Pensilvânia

Corrida a governador: Doug Mastriano (R) vs. Josh Shapiro (D)



O republicano Mastriano é um ex-coronel do Exército e senador estadual de extrema-direita, que liderou protestos contra as restrições de combate à pandemia Covid, apoiou todos os esforços para reverter a derrota de Trump nas presidenciais de 2020 e que fez questão de aparecer à porta do Capitólio quando apoiantes de Trump tentaram tomar o edifício no rescaldo dessas eleições.