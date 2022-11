Geração Z não confia nos media tradicionais. Como conquistar a atenção dos mais jovens?

Uma coisa é certa, estes jovens gostam de receber as notícias no telemóvel e através das redes sociais e foi esta descoberta que permitiu ao projeto The Shade Room (TSR) ganhar relevância e, atualmente, conta com mais de 27 milhões de seguidores.

Judith Nwandu, do TSR, destaca, particularmente, a importância do Instagram, plataforma na qual surgiu o projeto.

“A razão pela qual o TSR foi construído no Instagram está, penso eu, relacionada com o motivo pelo qual as redes sociais são uma coisa boa para as notícias: porque a fundadora não teve condições para construir um site. Assim, começou a publicar as notícias no Instagram e ‘rebentou’ porque percebeu que as pessoas querem receber as notícias diretamente no feed”, conta.

Na opinião de Nwandu, o crescimento das redes sociais como meio de partilha de notícias é positivo porque ajuda à democratização, ao permitir uma pluralidade de vozes, principalmente para aqueles que “não têm capacidade de iniciar uma plataforma de notícias tradicional”.

“Não é apenas importante ler as notícias, mas também ler os comentários”

Nwandu destaca que uma das vantagens da partilha de notícias nas redes sociais é a “adição de uma nova camada”: os comentários. Para a jornalista, um dos motivos que leva a que a geração Z opte por receber informação desta forma é porque, além de as poderem receber através do aparelho que mais usam e de as poderem partilhar, podem também ver os comentários e opiniões de terceiros.

“A Gen Z cresceu a receber notícias num estilo de fórum. Por isso, não é apenas importante ler as notícias, mas também ler os comentários, para perceber a opinião de outras pessoas e como se sentem em relação a algo”.