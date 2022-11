Geração Z não confia nos media tradicionais. Como conquistar a atenção dos mais jovens?

A jornalista da Vice Subrata De salienta precisamente os números, aquando do lançamento da Vice no TikTok: “Lançámos o TikTok na semana em que a Rússia invadiu a Ucrânia e 200 milhões de pessoas interagiram com esse conteúdo, envolvendo-se diretamente com as pessoas no terreno”.

Estes dados revelam, só por si, a importância do TikTok para o consumo de notícias entre os mais jovens, principalmente considerando que a plataforma conta com mais de 421 milhões de utilizadores entre os 18 e os 24 anos.

Um estudo do Pew Research Center refere que o TikTok é a única plataforma em que o consumo de notícias está a aumentar dramaticamente entre as gerações mais jovens, isto enquanto o Instagram regista um crescimento marginal e todas as outras plataformas estão a “decrescer dramaticamente”, segundo Sarah Fischer.

Para debater o tema, a Web Summit apresentou um painel com Subrata De, editora global de notícias, programação e desenvolvimento da Vice, a jornalista política Judith Nwandu, do The Shade Room, e a jornalista norte-americana Ann Curry para uma discussão, moderada pela jornalista da Axios Sarah Fischer.

A Geração Z é, segundo um estudo da WARC, uma empresa especializada em análises em marketing, a mais digital do Mundo. Estes jovens entre os 16 e 24 anos passam dois terços (67,7%) do seu tempo em canais digitais, particularmente em plataformas como o TikTok. Perante tanto tempo passado em canais digitais e redes sociais, torna-se relevante perceber de que forma “a Geração Z consome notícias”.

“Estão a receber as notícias através do TikTok e uns dos outros, porque sentem que podem confiar nos seus pares e não confiam nas pessoas da minha geração e nas pessoas da imprensa mainstream porque são dessa geração”, fundamenta.

Para a jornalista, a desconfiança da “Gen Z” em relação aos media tradicionais e às outras gerações é materializada através da forma como consomem as notícias: “Estão a receber as notícias uns dos outros”.

Ann Curry salienta que, ao falar desta plataforma em relação ao consumo de notícias, é preciso ter em conta que “o TikTok tem a influência do Partido Comunista Chinês”. “Ainda está a ser investigado, mas há algumas dúvidas sobre se os dados que são recolhidos sobre os utilizadores podem ser utilizados no futuro”.

Por sua vez, a jornalista Ann Curry disse perceber “a sedução desses vídeos muito curtos, que são divertidos de ver” , mas relembra que, no seu tempo, ninguém se preocupava com a forma como recebia as notícias e que a sua geração, os Boomers, “mal recebia a informação através da Rolling Stone”.

Uma coisa é certa, estes jovens gostam de receber as notícias no telemóvel e através das redes sociais e foi esta descoberta que permitiu ao projeto The Shade Room (TSR) ganhar relevância e, atualmente, conta com mais de 27 milhões de seguidores.

Judith Nwandu, do TSR, destaca, particularmente, a importância do Instagram, plataforma na qual surgiu o projeto.

“A razão pela qual o TSR foi construído no Instagram está, penso eu, relacionada com o motivo pelo qual as redes sociais são uma coisa boa para as notícias: porque a fundadora não teve condições para construir um site. Assim, começou a publicar as notícias no Instagram e ‘rebentou’ porque percebeu que as pessoas querem receber as notícias diretamente no feed”, conta.

Na opinião de Nwandu, o crescimento das redes sociais como meio de partilha de notícias é positivo porque ajuda à democratização, ao permitir uma pluralidade de vozes, principalmente para aqueles que “não têm capacidade de iniciar uma plataforma de notícias tradicional”.

“Não é apenas importante ler as notícias, mas também ler os comentários”

Nwandu destaca que uma das vantagens da partilha de notícias nas redes sociais é a “adição de uma nova camada”: os comentários. Para a jornalista, um dos motivos que leva a que a geração Z opte por receber informação desta forma é porque, além de as poderem receber através do aparelho que mais usam e de as poderem partilhar, podem também ver os comentários e opiniões de terceiros.

“A Gen Z cresceu a receber notícias num estilo de fórum. Por isso, não é apenas importante ler as notícias, mas também ler os comentários, para perceber a opinião de outras pessoas e como se sentem em relação a algo”.