No Brasil, quem venceu à primeira volta nunca perdeu à segunda

Jair Bolsonaro e Lula da Silva disputam, este domingo, a segunda volta das Presidenciais do Brasil de 2022.

Lula foi o mais votado no primeiro turno, com 48,43% dos votos. Ficou aquém da tão desejada vitória à primeira volta, com Bolsonaro, Presidente que tenta a reeleição, a conseguir 43,20%.

Na política, tal como no futebol, a história dos números não é a chave para um prognóstico 100% acertado do que pode acontecer. Mas na política, mais do que no futebol, o historial ajuda a perceber as probabilidades de cada cenário possível.

Numa campanha próxima e incerta como a do Brasil, o desfecho do domingo eleitoral é ainda mais difícil de prever.

A possibilidade de uma segunda volta em eleições Presidenciais, no Brasil, só começou a partir da aprovação da constituição brasileira de 1988, que terminou o período ditatorial e que define o atual regime da Nova República. A Renascença voltou atrás no tempo para olhar para as nove eleições presidenciais e verificou que só duas - as que elegeram Fernando Henrique Cardoso para os seus dois mandatos presidenciais - é que não acabaram em segunda volta.

E nessas sete ocasiões em que o Brasil teve de ir às urnas por duas vezes para escolher um chefe de Estado, o vencedor da primeira volta nunca perdeu à segunda.