​Rishi Sunak: um bilionário em Downing Street

À segunda foi de vez. Nas eleições internas do Partido Conservador britânico que decorreram durante o verão, as discussões em campanha centraram-se principalmente nos impostos. Rishi Sunak defendia que não era tempo de reduzir os impostos e avisava contra as consequências caso esse caminho fosse tomado.



Liz Truss chamou a esse discurso parte do “Projecto Medo” - a mesma linguagem utilizada contra os avisos daqueles que não queriam sair da União Europeia aquando do referendo do Brexit - e prometeu baixar os impostos. Sunak ganhou o apoio dos deputados, mas foi Truss quem ganhou junto dos membros do partido e chegou a primeira-ministra do Reino Unido.

Agora, depois do falhanço completo do seu plano económico ainda antes de começar, Truss sai de Downing Street sete semanas depois, ficando na história como o mandato mais curto da história da política britânica. “Oh dear, oh dear”, diria de novo o Rei Carlos III, imaginamos. Já Sunak chega a primeiro-ministro exatamente com a mesma agenda, mas com ainda mais desafios.

Uma eleição atrás de portas fechadas

No verão as eleições envolveram várias rondas de votações dos deputados até sobrarem só dois candidatos. Depois Liz Truss e Rishi Sunak passaram quase dois meses em campanha, andando pelo país, indo a debates, dando entrevistas. A campanha durou mais que o próprio mandato de Truss.

Desta vez, não só o período eleitoral foi apenas de cinco dias como praticamente não ouvimos nada dos candidatos. Primeiro, porque nem sabíamos com toda a certeza quem seriam os candidatos. Inicialmente só Penny Mordaunt, atual líder da bancada parlamentar, confirmou oficialmente a sua candidatura e foi a única que deu entrevistas.