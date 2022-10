Reino Unido e a política do caos

Daqui a uma semana, o Reino Unido terá um novo primeiro-ministro, segundo o Comité 1922. Com a sua imagem feita em cacos, o Partido Conservador sabe que o próximo passo é vital para o seu sucesso nas próximas eleições (até janeiro de 2025) e que tem de ser dado rápido, conscientes da incredulidade gerada pelo curto mandato de Truss.

É que o partido da estabilidade já vai para o terceiro líder do ano, o quinto em seis anos. Para sair do fundo do poço, precisam primeiro de eleger um novo líder e só essa tarefa já é difícil de cumprir.

A única forma de evitar que a eleição chegue aos membros do partido - e que se arraste - é conseguir um só candidato que gere consenso entre os deputados.

Nas eleições deste verão, Rishi Sunak foi o favorito dos deputados, mas Truss ganhou o apoio dos membros. Até isso mostra como as duas partes estão desligadas. As divisões têm sido de tal ordem que só o instinto de sobrevivência pode levar à união do partido. Neste momento os Trabalhistas, na oposição, levam 36 pontos de vantagem nas sondagens. É preciso equilibrar o barco até às eleições.

Quem for eleito terá exatamente os mesmos problemas que Truss para resolver. Inflação, crise energética, aumento de impostos, a guerra na Ucrânia. Em cima disso, ouvirá os pedidos de eleições antecipadas. Nicola Sturgeon, primeira-ministra escocesa, diz que a situação é “para lá de uma paródia” e diz que legislativas são “um imperativo democrático”. Mark Drakeford, primeiro-ministro galês, diz que só as eleições podem “acabar com a paralisia”.

Os conservadores dirão que é seu direito constitucional, tendo ganho as legislativas, escolher um novo líder. Os eleitores, a seu tempo, dirão qual a penalização pela contínua novela que tem impactos diretos, e por vezes dramáticos, na sua vida.

Os já 12 anos de governação ininterrupta dos conservadores nunca estiveram tão ameaçados. Os buracos nessa estrada têm sido tão grandes que quase nos esquecemos que governam com uma maioria - talvez porque se tenha governado tão pouco nos últimos anos.